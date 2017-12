Smrť štvormesačnej Sabrinky: Syndróm náhleho úmrtia alebo následky očkovania?

Obrovská tragédia. Rodičia v Modrom Kameni našli včera ráno svoje štvormesačné dieťatko mŕtve. Podľa informácií Plus JEDEN DEŇ mala byť rodina s dieťaťom v piatok na bežnom očkovaní. Preto vzniká otázka či jeho smrť nezapríčinila vakcína. Dôvodom však môže byť aj syndróm náhleho úmrtia, presnú príčinu určí až pitva.

Malú Sabrinku našla jej mama ráno v postieľke ležať bez známok života. Privolaným záchranárom sa napriek rýchlemu zásahu dievčatko už nepodarilo oživiť. Nezistili žiadnu zjavnú príčinu úmrtia ani stopy násilia. „Môžem potvrdiť zásah záchranárov v Modrom Kameni. Vzhľadom na citlivosť prípadu sa však nebudeme k nemu vyjadrovať,“ povedala hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

Skúpa na vyjadrenia bola aj polícia. „Začali sme trestné stíhanie pre usmrtenie a bola nariadená súdna pitva,“ informovala krajská policajná hovorkyňa Mária Faltániová. Dom nešťastnej mladej rodiny, kde došlo k tragédii, stojí na kopci pod hradom takmer osamotený, susedia zo vzdialenejších domov najskôr o tragédii vôbec nevedeli.

Pre obec je dievčatkina smrť veľkou tragédiou. Foto: Peter Mišo

Ich zvedavosť vzbudil až príchod sanitiek a policajtov. Vzápätí už všetkých ľudí z obce zaplavila vlna súcitu. „Je to veľké nešťastie, a len tri týždne pred Vianocami. Taká sympatická a slušná rodina! O deti sa vzorne starajú, netušíme, čo sa mohlo stať,“ povedal manželský pár prechádzajúci sa po Zámockej ulici v Modrom Kameni, kde mladá rodina mŕtvej Sabrinky býva.

V piatok boli rodičia so Sabrinkou, ktorá mala ešte staršiu sestričku, na očkovaní a cez víkend mala horúčky. To, či nedávne očkovanie nejako súvisí so smrťou bábätka, však zatiaľ nie je jasné, príčina môže byť aj celkom iná. Takéto malé deti sú na celom svete bežne očkované hexavakcínou, ktorá podľa odborníkov zvyčajne nespôsobí žiadne väčšie zdravotné problémy.

Takmer celé včerajšie predpoludnie stáli pred domom policajti. Foto: Peter Mišo

Môže byť hexavakcína nebezpečná?

„Aj bežná tabletka proti boleniu hlavy môže byť v určitej situácii nebezpečná, rovnako ako vakcína,“ vysvetľuje detská lekárka Dagmar Kollárová. Hexavakcína je očkovacia látka, ktorá obsahuje 6 zložiek a chráni dieťa pred záškrtom, tetanom, čiernym kašľom, hemofilovou meningitídou, žltačkou typu B a detskou obrnou. Tieto vakcíny sa používajú na celom svete, len v rôznych intervaloch.

„U nás je kalendár očkovaní touto vakcínou šetrnejší ako v mnohých iných krajinách,“ hovorí lekárka. Očkuje sa medzi 3. až 5. mesiacom, 5. až 7. mesiacom a potom po 6 mesiacoch. „Dôležité je, aby dieťatko bolo v čase očkovania zdravé, vždy sa rodičov pýtame, či nemalo teplotu, alebo iné problémy, ale môže sa stať aj to, že dieťa má v sebe chorobu, ktorá sa ešte navonok neprejavila“ doplnila Dagmar Kollárová.