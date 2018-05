Simona Krainová (45) otvorene o svojich plánoch: Takto sa chystám na dôchodok!

Česká topmodelka Simona Krainová (45) nás neustále presviedča, že do starého železa rozhodne nepatrí. Aj pár rokov po štyridsiatke má skvelú figúru. Presvedčili sme sa o tom aj v Rajeckých Tepliciach, kde si modelka v Afrodite užívala tamojšiu vodu s rodinou. Denníku Plus JEDEN DEŇ prezradila, ako sa udržiava vo forme.

Stále ste veľmi pôvabná. Aký máte recept na krásu?

Každá žena musí poznať svoje telo. Niekto môže zjesť dvadsať rožkov a nepriberie, niekto zje kocku cukru a už sa to prejaví. Takže radiť je naozaj ťažko. Rozhodne treba dodržiavať pitný režim. Neuznávam diéty, rezne jem často, ale malé porcie. Čo je najdôležitejšie, nepite sladké malinovky, najlepšia je čistá voda. To som naučila aj moje deti.

Varíte synom? Lebo pri ochutnávaní sa priberá...

Úprimne: varím nerada. Robím to občas kvôli deťom, ale manžel nevyžaduje domácu stravu, takže ideme na obed či večeru von. Tri-štyri hodiny, ktoré by som strávila pri sporáku, radšej využijem s deťmi. Je to prospešnejšie.

Simona si udržiava perfektnú postavu. Foto: archív S. K.

Ako vidno, hovoríte veci na rovinu. Nie je to problém?

Áno, som úprimná. Niekedy mi to, že som povedala veci na rovinu, podrazilo nohy. Ale mám horúcu krv, takže keď niekomu niekto ubližuje, tak zasiahnem.

Vy sama viete odpustiť a dať druhú šancu?

Ak niekto spraví malú chybu, tak áno, určite mu dám šancu. Ale keď niekto vyvedie niečo vážne, tak u mňa už šancu nemá.

Modelka sa udržuje vo forme pravidelným cvičením. Foto: archív S. K.

Beriete aj ťažkosti s humorom?

Celý život treba brať s nadhľadom. Humor a smiech patria k životu, takže aj ja som skôr spoločenská a rada hovorím vtipy.

Vyzerá, že ste celá rodina pohodová...

To áno. A som hrdá na synov. Bruno má 5 a Max 7 rokov, už chodí do prvej triedy. Veľmi dobre sa učí a škola ho baví. Obaja sú zdraví a hraví, čo ma teší.

Ešte je skoro myslieť na dôchodok, ale uvažujete nad ním?

Kdeže, chcem pracovať do konca života. O dôchodku nechcem ani počuť!