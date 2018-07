Saganov kamarát to povedal na plné ústa: TOTO je pravý dôvod krachu Petrovho manželstva!

Čo sa to medzi nimi stalo?! Správa o rozpade manželstva cyklistického mága Petra Sagana (28) zatriasla Slovenskom. Jeho susedia zo Žiliny nechápu, čo sa medzi ním a jeho krásnou ženou mohlo stať a neveria, že by ich krátka láska tak rýchlo vypršala. No kamaráti, ktorí Peťa veľmi dobre poznajú, vedia dôvod!

Informácia o rozchode slávneho cyklistu Petra Sagana zasiahla aj jeho susedov. Vybrali sme sa k jeho rodnému domu na Bôriku v Žiline. Doma sme otca Ľubomíra nenašli. No na zvončekoch svietilo iné meno, než Sagan. „On sem občas chodí, vydávam ho tu tak raz za mesiac, no v dome bývajú aj iní ľudia. Zrejme po tom, ako svoju manželku Helenku dal do starobinca, dal časť domu do prenájmu,“ prezradil pre Plus JEDEN DEŇ sused. Rodný dom, kde vyrástal Peťo Sagan. Foto: Pavol Konštiak Keď sme sa ho opýtali, či vie o o tom, že sa Peťo s Katkou rozišli a chystá sa rozvod, ho poriadne udivila. „Tak tomu neverím, to bude nejaký blud,“ šokovane povedal. Aj o štyri domy ďalej bola suseda pani Marta veľmi prekvapená. „Nerobte si srandu! Peťka poznám od malička a určite sa ľúbili. To bude skôr kačica, alebo to ľudia zle pochopili,“ vraví Marta, ktorá Peťa pozná od malička. "Peťka poznám od malička a určite sa ľúbili. Pochybujem, že by ich láska tak rýchlo stroskotala," vraví susedka pani Marta. Foto: Pavol Konštiak Prekvapili nás však Peťovi rovesníci. To, že u Saganovcov prichádza k rozvodu, pre jeho dobrých kamarátov vôbec nie je čudné. „Oboch poznám veľmi dobre, Peťo bol len pod papučou. Povedal som si, ak rok spolu vydržia, tak to bude rekord,“ spomína si kamarát, ktorý Peťa pozná od malička. Ukázal nám fotky, keď bol Peťo malý chlapec a už vtedy uvažoval o cyklistickom svete. Svoju detskú športovú kariéru začínal v žilinskom futbalovom klube, ale už po týždni zavesil kopačky na klinec a upol sa k bicyklu. Svoje prvé víťazstvo získal už v siedmich rokoch. „V žilinskom lesoparku zorganizovali saleziáni cyklistické preteky a Peter aj jeho brat Juraj zvíťazili vo svojich vekových kategóriách. Už vtedy bol rozhodnutý, že sa bude venovať cyklistike,“ hovorí. Peťo už ako malý chlapec uvažoval o cyklistickom svete. Foto: archív Veľmi dobre si pamätá na rok 2006, keď prekvapil cyklistických odborníkov, na pretekoch v Česku. „Vtedy mal myslím šestnásť rokov a porazil v štvoretapových pretekoch všetkých o dva roky starších juniorov. Pre neho bol bicykel veľkou láskou, všade kde šiel, sa vždy doviezol na bicykli,“ dodal Peťov kamarát, ktorý rozhovor uzavrel tým, že Katarína zrejme nebola pre neho tou pravou. Anketa Myslíte si, že Peťo Sagan sa naozaj rozvedie s manželkou Katkou? ÁNO 135

Napíšte nám, čo si myslíte o rozvode do komentára pod článok.

Autor: Pavol Konštiak