Rožňavčanka Fredy (18) parádne zabodovala: Majsterka Slovenska v kartingu!

​Je mladá a ambiciózna. Frederika Bányászová dokazuje, že motoršport nie je len pre chlapcov. Stala sa Majsterkou Slovenska v indoor kartingu.

Frederika Bányászová sa svojej záľube venuje už približne 4 roky. Žne úspechy a teraz získala ocenenie, na ktoré je nesmierne hrdá. Nedávno sa v Nitre na výstavisku konala slávnostná udalosť, kde sa zišli tí najlepší majstri volantu. Frederika sa medzi nich postavila. Získala totiž titul Majstra Slovenska v indoor kartingu. Ako 18-ročná tak obsadila kategóriu JUNIOR MAX. Treba však uviesť, že sa aj v roku 2016 stala majsterkou v rovnakej kategórii.

Indoor karting, sú preteky motokár v hale. Motokáry si nenosia vlastné. V každej hale si motokáru vylosujú pred pretekom. Ako na úvod prezradila Fredy, ako ju volajú kamaráti, navštevuje Strednú priemyselnú školu dopravnú v Košiciach a k tomuto športu sa dostala cez otca, ktorý jej ako 6-ročnej kúpil malú motokáru. Halový karting aktívne jazdí už skoro 4 roky. Keď začínala, ani netušila, kam to až môže dotiahnuť.

„Začalo to práve vtedy, keď mi otec kúpil tú motokáru a ja som sa vozila na parkovisku v Rožňave. V podstate ma neťahalo nič, bola som dieťa iba som sadla a išla, teraz to už vnímam inak. Jazdím na motokárach, ktoré sa prevažne používajú v halách SODI GT 2 s výkonom 9 konských síl, ale mám aj vlastnú motokáru ICA J 100 s výkonom 25 konských síl,“ povedala Frederika na otázku jej začiatkov. Na otázku, či a v čom je tento šport náročný, odpovedala jasne.

„Všetky športy sú svojím spôsobom náročné. Motokáry nie sú výnimkou. Je to náročný šport, či už po stránke fyzickej, tak aj po stránke psychickej,“ hodnotí majsterka. „Pre mňa tento titul znamená, že nebola náhoda, že som sa aj minulý rok stala majsterkou. Nebolo to jednoduché ale zvládla som to a som samozrejme šťastná za to, že sa mi to aj tento rok podarilo. Jazdím sama za seba, nejazdím za žiaden tím. Trénujem v Karting aréne v Plešivci. Pokiaľ chcem byť naozaj dobrá musím makať. No niekedy sa chodím povoziť len tak vo voľnom čase,“ spresňuje Bányászová.

Súťaží medzi chlapmi, ako ju vnímajú?

Ako dodala pretekárka, podporu pociťuje aj od najbližších. „Ťažko povedať ako ma vníma okolie. Myslím, že to berú ako niečo nezvyčajné. Predsa len dievča a motoršport. Rodina ma podporuje, sú na mňa hrdí. Aktuálne sa podporujeme spolu v priateľom, ktorý jazdí rally,“hovorí Fredy. Na štart sa zvyčajne postaví medzi chlapov. Tí podľa jej slov dokážu byť na tratí niekedy nepríjemní. „Ja si myslím, že niekedy to neberú až tak tragicky. No niekedy dokážu byť, hlavne v súbojoch na trati, dosť nepríjemní. No ja to tak neberiem. Pre mňa sú to rovnocenní súperi, a každému z nás ide o jednu a tú istú vec, vyhrať,“ doplňuje.

Zažila aj nepríjemnú kolíziu

Zranenia sa nebojí. „Pri tomto športe s tým, že sa mi môže niečo stať, počítam. Mala som jednu nepeknú haváriu ešte v čase, keď som začínala. Na prvých pretekoch v Trebaticiach ponad mňa doslova preletel jeden môj súper a ja som skončila v bariére s narazenou rukou,“povedala Bányászová. Ako ďalej však ukáže čas. Možno ju uvidíme aj v pretekárskom aute. „Plány nemám zatiaľ nejaké veľké. Určite sa ale naďalej budem venovať motoršportu. No v akej disciplíne, to sa ešte uvidí,“ uviedla na záver Fredy.