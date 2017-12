Rodičia Janka (†10), ktorý sa utopil v bazéne: Z nebíčka nám za seba poslal náhradu!

Smrť malého plavca Janka (†10), ktorý zostal po tréningu zakliesnený vo výpuste bazéna, spôsobila jeho rodičom obrovskú ranu. Ťažko skúšaní manželia Mojičkovci ale majú teraz, po období plnom bolesti, dôvod na radosť. Ich trojročnému Matiaskovi, ktorý zo dňa na deň zostal bez milovaného bračeka, sa už čoskoro narodí súrodenec! Na svojho Janíčka však nezabúdajú a dieťatko, ktoré má prísť, rozhodne neberú ako náhradu za neho.

Usmievavý Janko (†10) bol talentovaným plavcom, no jeho vášeň sa mu stala osudnou. Po jednom z tréningov v banskoštiavnickej plavárni uviazol na dne bazéna vo výpuste, ktorý nebol bezpečne prekrytý. V štvormetrovej hĺbke zostal bez kyslíka dlhých osem minút. Napriek všemožným snahám zachrániť ho na druhý deň umrel v nemocnici.

Braček ho vídal aj po smrti

Tragédia, ktorá sa stala presne pred dvomi rokmi, otriasla celým Slovenskom. Kto je za týmto nešťastím, však stále nie je jasné. Polícia doteraz nikoho neobvinila. „Čaká sa na znalecké posudky,“ povedala banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová.

Manželia Mojičkovci tvrdia, že o prípade informovaní nie sú. Mrzí ich ale, že to trvá tak dlho. Na milovaného Janka myslia denne, v ich domácnosti je prítomný stále. Svedčí o tom aj jeho obrovská fotografia, ktorá dominuje ich obývačke. „Vníma to aj náš trojročný Matiasko. Vie, ktoré sú Jankove hračky a niektoré si už obľúbil aj on. Zabáva sa s jeho dinosaurami,“ hovorí s úsmevom mama Margita (40). „Myslíme si, že prvý rok ho aj vídal. Zrazu sa zahľadel na nejaké miesto a ukazoval: „Janko je tam“. Keďže sme veriaci, nepochybujeme o tom,“ povedal otec Ján (45).

Už čoskoro príde Lukas

Maličký s nimi pravidelne chodieva aj na cintorín. Jedináčikom však nezostane. Rodinka sa už teší na príchod nového člena - v januári sa im narodí chlapček. „Bude sa volať Lukas,“ prezradil nám spokojný Matiasko. „Vôbec sme to neplánovali, toto dieťatko neberieme ako náhradu za Janka. Je darom od Boha a sme presvedčení, že to tak trošku zariadil práve náš synček v nebíčku,“ hovoria dojatí rodičia. Sú radi, že Matiasko nezostane na svete sám. „Tak isto to bolo, keď sa na svet hlásil on a Janko sa veľmi tešil na súrodenca. Modlil sa za neho od štyroch rokov a dočkal sa, keď mal deväť. Bol na neho veľmi naviazaný.“

Ťažké momenty však Mojičkovci prežívajú stále. „Vždy, keď vidíme Jankových rovesníkov, zabolí nás, že tu nie je. Veľmi nám chýba a najhoršie je to na Vianoce,“ dodali so slzami v očiach.

Plavci sa na neho pozerajú denne

Na blonďavého anjelika nezabúdajú ani spolužiaci, ktorí mu na konci školského roka zaniesli na hrob kvietky a zapálili sviečky. To isté sa opakovalo na Všetkých svätých a niečo pripravujú aj k výročiu jeho úmrtia.

Veľmi často na neho myslí aj plavecký tréner Ján Čamaj. „Spomeniem si vždy, keď vidím jeho súperov, ktorých stretával na pretekoch. Vtedy ma napadne, kde by mohol byť Janko, keby žil,“ povedal zronene. Na plavárni majú stále vyvesenú fotografiu, pri ktorej horí večná sviečka. „Pozeráme sa na neho každý deň, keď ideme na tréning. Je to veľmi smutné,“ dodal.