Prvé veľké sneženie narobilo ľu'dom problémy: Už dva dni sme bez elektriny!

Ťažký sneh a padajúce stromy spôsobili vo štvrtok pohromu v stovkách obcí a miest. Vyše 15–tisíc domácností zostalo bez elektriny. Ľudia si svietili sviečkami, potraviny schovávali do snehu, kde sa dalo, kúrilo sa drevom a uhlím, stovky rodín však hľadali útočisko z mrazivých domov u známych a rodín.

Pani Darina sa vrátila o sto rokov dozadu a pomáha si so sviečkou v ruke.

Najviac sa to dotklo okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica, Zvolen a Banská Bystrica. Úplne najhoršie na tom boli obyvatelia Žiarskej kotliny, kde zostalo bez prúdu 11–tisíc domácností. Takmer celý Hliník nad Hronom bol bez prúdu ešte aj včera o 16. hodine, teda takmer 30 hodín. V bytoch a domoch mrzli desiatky rodín.

Hliníčanka Magda sa s dcérou Magduškou, vnučkami Sofiou (8) a Ninou (14) zohrievali pri kozube. Foto: reg

Zuzana (41) s dcérami Ninou (14) a Sofiou (8) išli zatiaľ k rodičom, ktorí bývajú v rovnakej obci, no majú vlastnú elektrocentrálu na benzín. „V byte máme pätnásť stupňov, nefunguje nám kúrenie, ohrev vody a všetky elektrospotrebiče. Najhoršie je to s chladničkou a mrazničkou,“ posťažovala sa mama rodiny. Časť potravín preto skladuje na balkóne, mäso si odložila k rodičom. Zúfalá bola aj pani Darina (63), ktorá nám otvorila dvere so sviečkou v ruke.

„Je to katastrofa. Nikto nám nepovedal, dokedy to potrvá,“ povedala. „Nemáme si ako nabiť mobily, nejde ani pevná linka. Keby sa niečo stalo, nedovoláme sa prvej pomoci,“ dodala. Snehová nádielka zasiahla aj obce v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota. Elektrina vypadla vo viacerých obciach už vo štvrtok nadránom a na niektorých miestach boli bez svetla nielen ráno, ale aj večer. Slávka s Patrikom mali doma našťastie sviečky.

Kým zvyšok Slovenska bol pod snehom, v Štúrove mohli obdivovať takúto rozkvitnutú krásu. Foto: reg

„Keďže nešla elektrina, nedalo sa kúriť ani plynom. Bez svetla sa nedalo ani učiť, ešteže sme nepomrzli, lebo sme si kúrili v kachliach drevom,“ hovoria. „Keby elektrika vypadla na viac dní, ľudia by mali obrovské problémy, lebo nám nešli mobily ani internet. Celý večer sme presedeli rozprávaním sa pri sviečkach, ktoré nám horeli na stole,“ dodáva dvojica mladých ľudí z Lupoče pri Lučenci. „Oproti štvrtku sa stav nejako zásadne nezmenil. Hneď ráno naši ľudia vyrazili opäť do terénu odstraňovať poruchy,“ informoval hovorca Stredoslovenských elektrární Miroslav Gejdoš.

Predpokladom čo najrýchlejšieho odstránenia porúch je priaznivé počasie, ktoré sa včera našťastie trošku zlepšilo. „Komplikuje to však ešte ťažko dostupný terén. V mnohých prípadoch idú vedenia cez kopce a hory. Veríme, že elektrina ľuďom znova nabehne ešte v priebehu dnešného dňa. Náročnejšie poruchy budeme riešiť aj počas víkendu,“ dodal včera Miroslav Gejdoš s tým, že škody zatiaľ nie sú vyčíslené. Včera ráno bolo bez prúdu ešte asi 15-tisíc domácností, k večeru ich počet klesol na polovicu.