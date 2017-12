Martin - Jedinečný zákrok! Neurochirurgický tím implantoval Romanovi Brüllovi (50) na mieru zhotovenú titánovú medzistavcovú platničku vyrobenú technológiou 3D tlače. Unikátnu operáciu uskutočnili v martinskej univerzitnej nemocnici.

Rodený Zvolenčan trpel ukrutnými bolesťami ako 16-ročný chalan. Vtedy sa jeho mladý život zmenil doslova na boj o prežitie. S bolesťami akými zápasil by neodporučil nikomu, ani nepriateľovi. „Bolesti chrbtice začali, keď som mal 16 rokov a mal som úraz na vojenskej spartakiáde. Vtedy to všetko začalo, chodil som na rôzne rehabilitácie. Keď som bol na vojne, stratila sa moja celá zdravotná dokumentácia,“ začína svoje rozprávanie Roman, ktorý momentálne žije v Podkryvani, v okrese Detva.

Začal cvičiť, bolesti pretrvávali

Aj na vojne mal problémy s bolesťami, no snažil sa na to zabudnúť. „Začal som cvičiť a robiť pre zdravie všetko, no bolesti aj tak neustúpili. Nevedel som čo robiť, ale nevzdával som sa,“ vraví slobodný muž, ktorý však teraz má úsmev na tvári.

Čo chytil do ruky, všetko mu spadlo

V posledných rokoch však pociťoval oslabenie vo svojich rukách a všetko čo chytil, mu spadlo na zem. „Keby bolo niečo ťažké, pochopím to, ale predstavte si, že som chytil do rúk nôž a spadol mi rovno na nohu kde sa zapichol. Ihneď valila obrovská krv, pokúsil som sa ju prstom zastaviť a volal som záchranku,“ spomína na tie najhoršie chvíle svojho utrpenia.

Išiel do rizika

Keď mu pred nedávnom jeden známy povedal o možnosti, ktorá mu môže pomôcť a zbaviť sa týchto chorôb, neváhal ani sekundu. „Už som prežil toľko bolesti, že som si povedal, že už mi je to jedno a idem do toho,“ hovorí Roman, ktorý teraz keď chytí niečo do ruky, drží v nich predmety, akoby boli na ruke prilepené.

Lekári ho zbavili bolesti

Lekári z martinskej nemocnice sú hrdí, že táto unikátna operácia sa podarila. „Dôležité bolo odstránenie krčnej medzistavcovej platničky spredu a zavedenie individualizovanej náhrady platničky,“ povedal nám prednosta Neurochirurgickej kliniky Branislav Kolarovszki.

BIG čísla:

3 dni – strávil dni v nemocnici

2 hodiny – trvala operácia

7 ľudí – team operáterov – lekárov

50 – vek pacienta

2 mesiace – príprava na operáciu

1960 – cena implantátov

Postup operácie