Prekliaty tunel Višňové: Ďalší vážny pracovný úraz!

Opäť ďalšia vážna nehoda v tuneli Višňové pri Žiline. Namiesto toho, aby sa práce rozbehli, prichádzajú stavbári o životy a vážne zranenia. Posledný vážny pracovný úraz sa stal v sobotu. O prípade polícia neinformovala.

Podľa našich informácií sa pracovný úraz stal v sobotu popoludní. Buldozér pritlačil jedného vodiča nákladného vozidla. Ten utrpel vážne zranenia a s okolím nekomunikoval. Na miesto prišli všetky záchranné zložky, keďže jeho stav bol kritický, na miesto priletel aj záchranársky vrtuľník, ktorý zraneného robotníka previezol do banskobystrickej nemocnice.

"Utrpel mnohopočetné zlomeniny a vnútorne krvácanie. Vrtuľník ho prevážal v umelom spánku,“ povedal nám jeden z robotníkov zo stavby. Polícia sa prípadom zaoberá. "V predmetnej veci poverený príslušník polície začal trestné stíhanie vo veci prečinu ublíženia na zdraví. Všetky okolnosti udalosti sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania,"uviedla pre Plus JEDEN DEŇ žilinská policajná hovorkyňa Jana Balogová.

Tragédia mladej geodetky

Začiatkom apríla minulého roka prišla v tuneli o život mladá geodetka Majka († 25). Pracovne sedela v tuneli v aute s kolegom Petrom (47). Nik si nevie vysvetliť, ako skúsený vodič bagra Ľudovít (51) mohol ich auto zachytiť. Žiaľ, privalil ho tak, že Mária nemala šancu prežiť. Márne sa jej všetci okamžite rozbehli na pomoc. Jej kolega vyviazol bez zranení. Kolegovia zo stavby sú ešte stále v šoku. Bolesť rodiny sa nedá opísať.

Na druhý deň po tejto tragédií nechýbalo veľa k ďalšiemu nešťastiu. Tunel Višňové zadymila tlejúca izolácia elektrického kábla. Hasiči mali čo robiť, aby dostali 18 robotníkov von z tunela. Ak by sa im to nepodarilo, prišlo by k najhoršiemu.

„Bolo to hrozné, dym sa poriadne valil, ak by sme sa nedostali na čerstvý vzduch, udusili by sme sa,“ uviedol robotník Ján (41), ktorý už myslel na to najhoršie.