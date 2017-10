Prekliaty rozostavaný tunel Višňové: Robotníka (†33) privalila trojtonová konštrukcia, vieme detaily tragédie

Ďalšia zbytočná smrť a ďalší mladý človek. Pred vstupom do portálu do tunela Višňové prišiel dnes ráno o život jeden z robotníkov. Jeho kolegovia sa mu ihneď snažili pomôcť, no jeho zranenia boli tak vážne, že na mieste zomrel.

Tragédia sa stala dnes ráno krátko po ôsmej hodine. Na robotníka Gabriela (†33) spadla kovová konštrukcia, ktorá ho zavalila. Na tuneli sa tak zastavil čas a jeho kolegovia sa mu ihneď snažili pomôcť. "Nastal buchot, hneď sme si všimli, že pod kovovou konštrukciou je náš kolega. Ihneď sme sa konštrukciu snažili nadvihnúť, no bolo to dosť náročné, keďže vážila viac ako tri tony. Podarilo sa nám to nadvihnúť až žeriavom," povedal nám jeden z robotníkov.

Nedokázali sme mu pomôcť

Robotníka okamžite začali oživovať, medzi tým volali záchranku, ktorá prišla do niekoľko minút. "Vôbec nedýchal, robili sme všetko preto, ale nedokázali sme mu pomôcť," dodal robotník. Na mieste sa mladého muža ujali záchranári, no jeho zranenia boli nezlúčiteľné so životom. "Utrpel viaceré zranenia a lekár na mieste už len konštatoval smrť," povedala pre Plus JEDEN DEŇ hovorkyňa záchranárov Alena Krčová.

Tunel Višňové je prekliaty. Už druhý mladý človek v ňom našiel smrť. Kolegovia vyvesili aj čiernu zástavu. Foto: Pavol Konštiak

Tragické nešťastia v tuneli

Toto však nie je jediný prípad na stavbe tunela Višňové. V poslednom období ide už o druhú tragédiu s následkom smrti. V apríli tohto roku tam zahynula mladá geodetka Majka (†25) z okresu Bardejov. V čase nešťastia sedela ešte s jedným kolegom v aute, ktoré pri otáčaní pritlačil bager. Mladá žena nemala šancu na prežitie.

V tuneli sa koncom apríla vznietili káble, hasiči museli zo zadymeného priestoru evakuovať 18 robotníkov. Našťastie všetci prežili.

V máji sa zasa zamestnanec pred schváleným odstrelom v tuneli skryl spolu s ďalšími kolegami na bezpečné miesto. Kameň však muža zasiahol do hlavy a ruky. Záchranári zraneného dostali pred tunel, odkiaľ ho záchranka previezla do martinskej nemocnice.

Zisťujeme ďalšie informácie a správu budeme aktualizovať.