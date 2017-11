Porazený MARIÁN KOTLEBA: Vzdá sa po prehre aj poslaneckého mandátu?

Najočakávanejšie župné voľby v Banskobystrickom kraji rozhodli, že doterajšieho župana Mariána Kotlebu vystrieda po štyroch rokoch Ján Lunter. Kotlebovci na tlačovej konferencii v nedeľu popoludní zhodnotili priebeh volieb a porážku prijali. Našli však vinníka prehry. Čo bude teraz Kotleba robiť?

Doterajší banskobystrický župan Marián Kotleba má jasno v tom, prečo zažili porážku. „Chcem poďakovať všetkým našim voličom zato, že aj napriek obrovskej mediálnej masáži, ktorá prebiehala celým Slovenskom už od leta nám dali svoje hlasy. Tých hlasov pre nás nebolo až tak málo, ako sa na prvý pohľad zdá,“ povedal a hodnotil priebeh kampane. „Tu v našom kraji sa proti nám postavila koalícia siedmiich politických strán, ktoré podporovali pána Luntera. Boj bol nerovný a neférový a hoci kandidáti mali plné ústa o demokracii a slobodnej reči, tak nakoniec to bolo štýlom všetci proti jednému,“ tvrdil na tlačovke Kotleba.

Kotleba zdôraznil, že napriek prehre volebný zisk oproti parlamentným voľbám v roku 2016 jeho strana v sobotu strojnásobila. „To je z nášho pohľadu veľmi zaujímavá informácia. Presadiť sa proti mediálnej presilovke sa nám síce nedá v absolútnych číslach, ale v týchto číslach, ktoré sú reálne to vyzerá pred parlamentnými voľbami úplne inak,“ povedal Kotleba.

Prehru akceptuje

„Ľudia rozhodli a my výsledky volieb akceptujeme a po štyroch rokoch môžem s hrdosťou odovzdávať tento kraj novému vedeniu. Kým v roku 2013 som kraj preberal s dlhom voči bankám vo výške 53 miliónov eur a nezaplatenými záväzkami voči tretím stranám vo výške 17 miliónov eur, dnes odovzdávame kraj s dlhom voči bankám zníženým na 32 miliónov eur a nezaplatenými záväzkami vo výške 0 eur.“

Podľa Kotlebu je banskobystrický kraj so všetkým krajov dnes v druhej najlepšej finančnej kondícii.

„Nemilý záver z volieb je taký, keď si pozrieme všetky zmeny, ktoré voľby do VÚC priniesli z pohľadu všetkých politických strán, ktoré sa volieb zúčastnili, okrem fenoménu nezávislých kandidátov, Slovensko ovládli kandidáti hodnotovo blízki prezidentovi. Z môjho pohľadu je to pre Slovensko negatívna záležitosť, pretože päť rokov bude veľmi dlhý čas, a bojím sa či bude možnosť škôd, ktoré sa napáchajú na národe, ešte napraviť,“ sťažoval sa Kotleba na tlačovke.

Podľa neho si ľudia vybrali, kam sa má kraj a Slovensko posunúť. „Chcem uistiť všetkých, že na pôde NR SR budeme naďalej tvrdo a nekompromisne obhajovať slovenské národné záujmy a záujmy kresťanské,“ dodal.

Dovolil si aj žartovať

Z 350 kandidátov na poslancov v rámci celého Slovenska sa do zastupiteľstiev dostali len dvaja, Kotleba a Uhrík. „Dá sa to vnímať dvomi spôsobmi. Jeden je ten, že si ľudia vybrali to najlepšie,“ žartoval Kotleba a potom doplnil. „Je to pre nás podnet na sebareflexiu. Budeme sa neúspechom zaoberať, analyzovať po krajoch, okresoch a sídlach v regiónoch a budeme hľadať dôvody a príčiny, prečo to je tak ako to je. Toto bude naša téma v najbližších týždňoch a mesiacoch.“

Na otázku, či neuvažuje o vzdaní sa svojho mandátu Kotleba odpovedal. „To je ešte vzdialenejšia otázka. Teraz idem pripravovať odovzdanie kraja môjmu nástupcovi. Zvažujem všetky možnosti. Je veľa vecí otvorených.“ Tlačovka bola v dome, ktorý kúpila ĽS Naše Slovensko v banskobystrickej časti Jakub. Býva tam Kotleba s rodinou alebo nie? „Nikdy som tu nebýval, ani nebývam a ani bývať neplánujem,“ dodal a oznámil, že v pondelok bude zastupiteľstvo Banskobystrického samosprávneho kraja a už pripravuje aj ustanovujúce zastupiteľstvo, kde odovzdá mandát Jánovi Lunterovi.