Nezvyčajná záľuba policajta z Prievidze: Neuveríte, čím si zarába vo voľnom čase!

Prievidský mestský policajt Vladimír Vrecko (55) má nezvyčajnú záľubu. Vytvára kópie nesmrteľných diel. Jeho maľby sú na nerozoznanie od originálov. Neuveríte, kto každý sa bije o to, aby mal jeho obraz v zbierke!

Vladimír sa venuje maľovaniu od detstva, intenzívnejšie však vyše dvadsať rokov. Za tú dobu vytvoril okolo 180 diel, z toho celá stovka sú olejomaľby, najmä obrazy starých majstrov. Tie ho najviac priťahujú. Stvárnil tie najslávnejšej diela, medzi ktorými nechýba Leonardova Mona Lisa, či obrazy jeho obľúbenca, holandského barokového maliara Jan Vermeera. „Fascinuje ma svojou dokonalou technikou a precíznosťou, z jeho obrazov vyžaruje blaženosť,“ zdôvodnil výtvarník.

Maľuje obrazy starých majstrov

Ako si vyberá diela, ktoré chce maľovať? „Obrazy robím pre kamarátov a známych, ktorí mi povedia, aké dielo by chceli mať. Chcú napríkla Picasasa, tak im namaľujem Picassa,“ hovorí Vladimír s úsmevom a pokračuje: „Každý obraz je pre mňa výzvou, mám pred ním rešpekt. Do každého dávam kus seba, nekopírujem to presne centimeter po centimetri. Chcem však o origináli vedieť čo najviac, aby som sa mohol vžiť do pocitu autora, keď dielo tvoril. Obrazy podpisujem mojím menom, takže je jasné, že ide o reprodukciu. Keď ľudia majú z môjho obrazu radosť, to je tá najväčšia odmena,“ vyznáva sa policajt výtvarník.

Ako prezradil, na diele pracuje aj dva mesiace. Keď skončí, obraz na stojane prikryje a vráti sa k nemu až o týždeň. „Postavím ho do dobrého svetla, dám si dva deci vínka a pozorujem výsledok svojej práce. Ak nie som spokojný, opravím. To je môj rituál,“ usmieva sa výtvarník.

Vladimír maľuje podľa reprodukcií v knihách. „Originály som nikdy nevidel, navyše, žiadna reprodukcia v publikáciach nedokáže nezachytiť ťahy štetca, či skutočnú farebnosť obrazu,“ dodáva. Netají, že by si rád vyskúšal maľovanie priamo v galérii, tak ako to videl v zahraničí, kde si výtvarníci rozložia svoj maliarsky stojan s plátnom pred obrazom a maľujú podľa reálneho vzoru. „Pred časom som v Prahe videl originál od Rembrandta. Pred obrazom som stál fascinovane takmer štyri hodiny a skúmal každý detail. Všimol som si, že ochranka v galérii zjavne znervóznela a napäto ma sledovala, pretože nevedela, čo odo mňa môže čakať. Určite si vydýchla, keď som odišiel z múzea. Štyria ochrankári ma odprevadili až pred vchod,“ spomína s úsmevom Vladimír.

Ako vidí Vladimírovu prácu galerista Roman Turcel (43), ktorý pripravil jeho prvú výstavu nazvanú Putovanie v čase? „Netvárime sa, že sú to originály alebo príliš veľké umenie, či osobný vklad autora, ktorý tam však nesporne je, pretože pokus o kópiu tam nie je stopercentne naplnený. Aj v dobách, kedy originály vznikali, to bolo najmä o remesle. Také je to aj pri tomto autorovi s tým, že mu to prináša radosť, ktorú rozdáva ďalej. Ľudia majú radi krásu a vystavené obrazy sú naozaj krásne. Je to výstava pre potešenie divákov,“ zhodnotil Turcel.