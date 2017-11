Nebohá herečka Květa Fialová: Jej posledné veľké želanie tak skoro nesplnia!

Na všetko dohliada z hereckého neba! Zosnulá legenda Květa Fialová (†88) chcela byť pochovaná na Slovensku. Želala si odpočívať vedľa matky a sestry na milovanom Liptove. Posledné želanie slávnej herečky ale tak skoro nesplnia.

Legendárna herečka navždy opustila tento svet 26. septembra. Poslednú rozlúčku jej pripravili niekoľko dní po smrti v pražskom divadle. Keď sa zatiahla opona, herečku vyprevadili za obrovského potlesku.

Květa Fialová (†88) žila od svojich študentských čias na Liptove. Tento kraj milovala. Spolu s mamou i sestrou obývala chalúpku pod lesom pri zaľúbenej obci Lazisko. Malebnú dedinku navštevovala aj po odchode do Čiech. „Boli sme kamarátky, veľmi dobre sme sa poznali. Květa sa rada zabávala, rada varila. U nej na záhrade sme robili všelijaké večierky. Liptov milovala,“ prezradila nám na herečku pani Milka (79).

Na cintoríne v obci sú už niekoľko rokov uložené telá herečkinej matky Květy i sestry Blanky. Matka na sklonku svojho života pre chorobu trpela, nemohla chodiť. Pochovaná je v hrobe, nad ktorým vyčnieva zvláštny kríž zakončený polooblúkom. Toto miesto večného odpočinku na zemi si vybrala aj slávna divadelníčka. A hoci jej urna ešte v Lazisku nie je, vôľa herečky Fialovej sa má predsa len vyplniť. V nebi si však ešte bude musieť počkať. „Urnu s Květou do Laziska privezú. Bude to však až budúce leto. Viem to od jej príbuzných, zatiaľ ju chcú mať pri sebe,“ prekvapila nás osoba blízka Květinej rodine.