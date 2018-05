Najsmutnejšie narodeniny v rodine popraveného Jána KUCIAKA: Smútok a potoky sĺz!

V deň dnešných nedožitých narodenín novinára Jána Kuciaka sa v Štiavniku pri Bytči koná zádušná sv. omša, ktorú slúži Mons. Jozef Šelinga spolu s ďalšími kňazmi. Po nej sa bude konať spomienkový koncert v miestnej základnej školy. Plus JEDEN DEŇ vám bude priamo z miesta prinášať informácie a fotografie.

Sv. omša v miestnom kostole začala o 17.00 hodine. Na spomienkovej akcii „Mesiac po“ Jankovej a Martinkinej smrti, bol prečítaný list Jankovho brata, ktorý napísal: „Obaja boli pre mňa obrovským vzorom, vzorom v čestnosti, vzájomnej láske, spravodlivosti. Často sa modlím za možnosť mať aspoň deň navyše, aby som ich mohol vidieť, objať a poďakovať im," napísal v liste brat.

Sv. omšu slúžil Mons. Jozef Šelinga, ktorý v tejto farnosti pôsobil v roku 1989. "Je mi naozaj ťažké povedať čo i len jednu vetu. Janka som krstil, keď som v tejto farnosti pôsobil iba jeden rok. Bol to veľmi milý a skromný chlapec. Dokonca aj miništroval, bol to veľmi usilovný chlapec," povedal v príhovore Mons. Šelinga.

Mons. Jozef Šelinga vyzdvihol hrdinský čin Jána Kuciaka. Foto: Pavol Konštiak

Kostol síce nebol preplnený, no ľuďom sa tisli slzy do očí a takmer bez dýchania počúvali kňazové slová. "Janko sa inšpiroval Ježišom Kristom. Tak ako on miloval lásku, spravodlivosť a pravdu, tak to isté miloval aj Janko Kuciak," hovorí kňaz, ktorý sa prihovoril aj rodičom Janka a Martinky, ktorí sedeli v prednej lavici.

Kostol nebol preplnený, a tak nikto nemusel stáť na vonku v daždi. Foto: Pavol Konštiak

Po sv. omši sa bude v základnej škole konať spomienkový koncert, na ktorom vystúpi okrem iných Zuzana Smatanová, Martinka Bobáňová so skupinou, Vaneska Várošová, Peter Šípek, Pavol Repáň, Patrícia Kušanová, Michal Hrenák – For Fun Page a iní. Prihovoria sa otec, brat, spolužiak a kolega Janka Kuciaka. Všetci účinkujúci vystúpia bez nároku na honorár.

Speváčke Zuzane Smatanovej sa veru ťažko spievalo. Dokonca sa musela napiť vody, lebo ako povedala, už mi vyschlo aj v ústach. Foto: Pavol Konštiak

Speváčke Zuzane Smatanovej sa veru ťažko spievalo. Dokonca sa musela napiť vody, lebo ako povedala, už mi vyschlo aj v ústach. Foto: Pavol Konštiak

Ako prvá sa na pódiu predstavila speváčka Zuzana Smatanová. "Je mi naozaj ťažko spievať na takomto podujatí. Radšej by som týmto dvom skvelým ľuďom spievala na svadbe. Preto ani nebudem spievať rýchle skladby," povedala speváčka.

Po nej sa prítomným prihovoril otec Jána Kuciaka. "Dnes tu musíme stáť na tomto smutnom podujatí, namiesto toho, aby sme oslavovali narodeniny nášho Janka. Chcem sa všetkým vám poďakovať, že ste prišli a že ste s nami," v krátkosti uviedol otec Jozef Kuciak.

Po ňom sa predstavili ďalší interpreti, ktorí svoje vystúpenia venovali Jankovi a Martinke. A bolo to na nich vidieť, piesne precítili a bolo v nich vidieť smútok.