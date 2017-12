Na Orave sa lyžiarska sezóna tento rok začne skoro: Kubínska hoľa otvára už v sobotu!

Zimná dovolenka na Orave. Už tento víkend sa začína lyžiarska sezóna na Kubínskej Holi.

V Skiparku Kubínska hoľa sa tento rok sezóna začína netradične skoro. Výdatné sneženie sa postaralo o skvelé lyžiarske podmienky. V stredisku situovanom nad metropolu Oravy bude k dispozícii minimálne 70 percent zjazdoviek.

"Takto zavčasu sme veru ešte so sezónou v našom stredisku nezačínali," skonštatoval predstavenstva Orava Skipark Ľubomír Cimrák. V prípade pretrvávajúcich mrazov budú postupne spúšťať snežiace delá. Zasnežovať sme začali asi pred dvoma týždňami, no nevýhodou je, že sa nočné teploty priveľmi líšia," vysvetlil. Delá fungujú aj pri mínus troch stupňoch Celzia, no vytvorí sa veľmi málo snehu. "Ideálne je, keď je okolo mínus desať stupňov, vtedy skutočne pod každým delom pribudne trojmetrová hŕba snehu," ozrejmil.

Momentálne má skipark k dispozícii celkovo osem lyžiarskych vlekov a dve sedačkové lanovky, vrcholová stanica sa nachádza vo výške takmer 1400 metrov nad morom. Spodná nástupná stanica je na úrovni 720 metrov nad morom.

Počas minuloročnej sezóny bolo stredisko v plnej prevádzke zhruba 100 dní a za ten čas si na Kubínsku hoľu prišlo zalyžovať 120.000 návštevníkov.