Manželia Václavkovci: Aj tri roky po smrti syna žiadajú darcov o pomoc!

Ich osud dojal Slovákov! Ladislav (50) a Marcela (47) Václavkovci z Dubnice nad Váhom prežili kruté obdobie. Jediné dieťa, syn Marcel, ochorel na rakovinu a po dlhom boji so zákernou chorobou pred tromi rokmi ako 17–ročný zomrel. Denník Plus JEDEN DEŇ však upozornili čitatelia, že na darcovských portáloch chlapcovi rodičia stále žiadajú ľudí o pomoc!

Ladislav v roku 2012 odišiel z práce, aby sa mohol starať o syna, ktorý zomrel v apríli 2015. Na živobytie si vtedy požičal peniaze, ktorých časť teraz musí rodina vrátiť. Tvrdí, že dohromady dlhujú okolo 16-tisíc eur. Je v tom aj príspevok od štátu na auto pre syna, ktorý tiež musia podľa zákona vrátiť. Aj to je dôvod, prečo manželia stále žiadajú o finančnú pomoc. Po nedávnom článku o ich problémoch nás však niektorí čitatelia upozornili, že Marcelovi rodičia nehovoria úplnú pravdu, že tam sú niektoré nezrovnalosti.

Stále nepracuje

Ľudia pripomínajú, že dvojica okrem panelákového bytu vlastní aj novostavbu, ktorá je pred dokončením. Rovnako tak sa niektorým nevidí, že Ladislav stále nepracuje, hoci od synovej smrti prešli už tri roky. A nepáči sa im, že Václavkoví na darcovských portáloch žiadajú peniaze, lebo sa pre smrť syna zadĺžili.

Závisť?

O vysvetlenie sme požiadali aj manželov Ladislava a Marcelu. „To, že sme si museli sami a ťažko hľadať pomoc, je naša súkromná vec,“ hovorí Ladislav. Reči o ich majetku označuje za prejav závisti. Na otázky, či nechcú napríklad predať byt a tak si pomôcť vlastnými silami, však už neodpovedal. Čo sa týka jeho zamestnania, tvrdí: „Zdravotne sa na to ešte necítim!“

Žijú z invalidu

Rodina tak žije zo 180 eur čiastočného invalidného dôchodku, ktorý dostáva Marcela. A čo na ich konanie hovorí právnik? „Mohlo by ísť o trestný čin podvodu, ak by sa preukázal úmysel od počiatku niekoho uviesť do omylu a získať tým nejaký majetkový prospech. Prípadne o prečin, ale aj o zločin, ak by takto poškodených osôb bolo viac, ak by osoba konala dlhší čas alebo by škoda bola vyššia,“ myslí si trenčiansky advokát Ján Kanaba mladší.