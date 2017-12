Mamička zrazenej školáčky Zuzky (13): Zúfalstvo a slová, z ktorých mrazí!

Chynorany - Nevedia ako ďalej! Školáčka Zuzka (13) z Chynorian, ktorú liečia po zrážke autom v Detskej fakultnej nemocnici v Banskej Bystrici, je už pri vedomí. Hoci stále nekomunikuje, svoj zdravotný stav znáša podľa najbližších veľmi ťažko. Našťastie je pri nej mamička Zlatica (46), ktorá jej dáva pocit bezpečia. Aby mohla byť s milovanou dcérkou aj naďalej, potrebuje peniaze, ktoré však rodine veľmi chýbajú.

Podľa mamy, Zuzka už všetko vníma, ale zatiaľ nerozpráva. „V ostatných dňoch často plače. Keď vidím, ako jej z očí tečú slzy a pritom sa stále chytá za hlavičku, je mi strašne,“ opisuje pani Zlatica chvíle, ktoré jej trhajú srdce. „Asi jej je ľúto vláskov, na ktorých si predtým dosť zakladala. Mala ich dlhé, no teraz merajú ledva dva centimetre,“ podotkla. Mamu veľmi znepokojuje aj to, že jej milovaná dcérka si chce odpájať hadičky, ktoré má zavedené. „Trhá si ich, má kŕče, asi má bolesti,“ myslí si zúfalá matka. Ako s obavami dodala, lekári zatiaľ nevedia, či Zuzka skončí s trvalými následkami alebo sa stane zázrak a raz bude sama chodiť, či rozprávať.

Ak všetko pôjde dobre, lekári pripravia dievčatko na prevoz do Fakultnej nemocnice v Nitre, kde budú pokračovať v jej liečení. "Doktor vravel. že si ju tu nechajú ešte týždeň. Veľmi by som si želala, aby sme už boli na Vianoce doma," zatúžila pani Zlatica.

Aby sa Zuzkin zdravotný stav zlepšoval, mamina prítomnosť v nemocnici je nevyhnutná. O tom, aké je dôležité, aby bola v týchto ťažkých chvíľach pri dcére, hovoria aj samotní lekári. Problém je však v tom, že pani Zlatka na to nemá dosť financií. Ona sama je vážne chorá, vyše pol roka na maródke, jej druh a Zuzkin otec Michal (50) je murár, teraz bez stabilnej roboty. Rodina má na mesiac 184,70 eur, v ktorých je aj príspevok na Zuzku.

Pani Zlatka priznáva, že šetrí doslova každý cent. V banskobystrickej nemocnici má síce pobyt zadarmo, musí si však platiť stravu a lieky pre seba.

Hneď po nešťastí rodine pomohla obec, ktorá poskytla 300 eur, aby pani Zlatica mohla byť pri dcére, keď ju budú prebúdzať z umelého spánku a zbierkou prispeli aj miestni športovci, ale je to stále málo. V tejto chvíli totiž nie je jasné, kedy sa Zuzka vráti domov a mama by mala byť pri nej aj v nitrianskej nemocnici. „Rodina žije vo veľmi skromných pomeroch. Sú to ľudia, ktorí pracujú, ale napriek tomu toho šťastia veľa nemali. Sú obetaví a starostlivá rodičia a Zuzka je milé, dobré a snaživé dievčatko. Ak by im chcel niekto pomôcť, pomoc od dobrých ľudí si určite zaslúžia,“ vyzvala starostka Chynorian Mária Lachkovičová.

Nešťastie, pri ktorom Zuzka takmer prišla o život, sa stalo koncom októbra. Školáčka sa tešila na svoje trináste narodeniny a chcela spolužiakom kúpiť sladkosti v neďalekom Partizánskom. Rodičia Zuzku prvýkrát pustili samú cestovať, na čo nebola naučená, pretože dovtedy chodila vždy s mamou. Keď v Chynoranoch vystúpila z autobusu, na krajnici ju zrazilo osobné auto. Podľa trenčianskej krajskej policajnej hovorkyne Eleny Antalovej, vodič motorového vozidla nebol v blízkosti autobusovej zastávky dostatočne opatrný, nešiel primeranou rýchlosťou tak, aby neohrozil osobu vystupujúcu z autobusu a nedbal na zvýšenú opatrnosť voči deťom.

Primárka psychiatrie bojnickej nemocnice Darina Hrabovská o dôležitosti matky v nemocnici: Matka pri dieťati môže byť veľmi veľkým prínosom pri liečbe, pretože mu prináša pocit bezpečia, ako keby už domova. Dieťa vie lepšie vypočuť, než zdravotný personál, lepšie mu porozumie, pomôže, vie ho povzbudiť. Spolu vedia ľahšie preklenúť toto ťažké obdobie v nemocnici a môže to priniesť aj lepší efekt liečby. Pre každé dieťa je pobyt v nemocnici veľkým stresom, dieťa má strach, neistotu a obavy, čo sa s ním deje. Keby bolo samo, spolupráca v liečbe sa môže zhoršiť. Detský pacient nemusí mať takú dôveru voči zdravotníkom, ako keď tam bude matka.