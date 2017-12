Ľudia v postihnutých oblastiach sa tešia: Civilizácia je späť!

Po dňoch, keď si mnohé domácnosti kvôli výpadkom prúdu museli pomáhať sviečkami, si ľudia konečne vydýchli. Elektrikári už poruchy odstránili.

Stredoslovenská energetika už neeviduje žiadne odberné miesta, ktoré by boli v dôsledku minulotýždňového intenzívneho sneženia bez elektrickej energie. „Od nedele (3.12.) večera máme všetko pod kontrolou, všetci sú pripojení,“ uviedol hovorca SSE Miroslav Gejdoš.

Potrhané vedenie

Problémy v dodávkach energie spôsobilo intenzívne sneženie. V dôsledku mokrého snehu popadalo viacero stromov, čo spôsobilo skraty na vedeniach, v horších prípadoch podľa Gejdoša vedenie potrhali.

Aké škody uplynulá kalamitná situácia spôsobila, zatiaľ známe nie je, vyčíslené budú v najbližších dňoch.

Na kalamitu sú pripravení

Na podobné kalamitné situácie je podľa hovorcu spoločnosť pripravená. „Vždy, keď prichádza zima, nedá sa vylúčiť, že kalamita bude. Môže to byť v dôsledku sneženia, ťažkého mokrého snehu, ako to bolo teraz. Takisto to môže prísť mimo zimy, ak je silný vietor alebo búrky,“ dodal s tým, že vietor bol hlavnou príčinou aj kalamity pred viac ako mesiacom.