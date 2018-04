Kristínka (1) spadla do kotla s vriacim gulášom: Jej dedko opísal desivé momenty!

Obrovskú bolesť prežíva len ročná Kristínka, ktorá v sobotu večer spadla do vriaceho guláša. Príbuzní ju okamžite z kotla vytiahli a prikladali studené obklady, no s popáleninami nôh a zadočka ju museli zaviesť do nemocnice vo Veľkom Krtíši. Pre závažnosť poranení ju odtiaľ transportovali vrtuľníkom do nemocnice v Košiciach.

Dobrá nálada a príjemné rodinné posedenie pri ohníku sa na lazoch v Cerove, v krupinskom okrese, razom obrátili na nočnú moru.

Je na infúziách

Ročná Kristínka utrpela v sobotu podvečer vážne popáleniny na dvadsiatich percentách tela. „Robili sme si guláš a keď bol hotový, kotol sme preniesli do vnútra domu. Vnučka sa naháňala so staršou, päťročnou sestričkou. Nešťastne pri tom zakopla a spadla do čerstvo uvareného gulášu,“povedal so slzami v očiach Kristínkin dedko.

Nastal obrovský nárek dieťaťa. „Rýchlo sme ju vytiahli, odstránili z nej plienku a prikladali studené obklady,“ opísal starký hororovú scénu. „Zalarmovali sme aj suseda, ktorý ju spolu s nevestou odviezol hneď do nemocnice vo Veľkom Krtíši,“vysvetlil. „Má popálené nohy, aj zadoček. Keby som mohol, okamžite by som si to s ňou vymenil,“povedal s tým, že malá je mimo ohrozenia života a momentálne je na infúziách. Mamu má pri sebe. „Vnučka je pri vedomí, dnes som ju mal na telefóne. Už jej je lepšie, džavotala mi do ucha,“podotkol s úsmevom dedko. „Je to hrozné, ale stať sa to môže aj dospelému človeku,“dodal.

Keďže poranenia boli vážne, nemocničný personál zariadil prevoz maličkej na Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie v Šaci. Hovorkyňa nemocnice Alžbeta Sivá hospitalizáciu dieťaťa potvrdila, no rozsah popálenín, vzhľadom na nízky vek pacientky, bližšie nešpecifikovala. Polícia prípad nerieši, nikto im ho totiž nenahlásil.

Mama dievčatka odmietla vyjadrenie a poprosila verejnosť o rešpektovanie súkromia.