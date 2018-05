Záchranári a dobrovoľníci boli šesť dní na nohách! V Strážovských vrchoch nepretržite hľadali Jozefa (†41) z Veľkej Hradnej pri Bánovciach nad Bebravou. Včera sa záchranárom podarilo turistu nájsť, avšak už mŕtveho. Je to obrovská rana najmä pre jeho tehotnú manželku Danielu.

Najhoršie predtuchy sa naplnili! Turistu Jozefa, ktorý sa v sobotu vybral do hôr v Strážovských vrchoch, našli včera popoludní mŕtveho.

Je to obrovská rana najmä pre Jozefovu tehotnú manželku Danielu. Tá napriek všetkým mrazivým prognózam do poslednej chvíle verila, že sa jej milovaný Jožko vráti domov. Žiaľ, nestalo sa tak. Ona zostane sama a ich nenarodené dieťatko bude poznať ocka iba z fotografií.

Svoju poslednú túru začal Jozef podľa kolegu na Kľaku, a tak začali záchranári pátrať na tomto mieste. Stretlo sa tu 30 ľudí, ktorí sa rozhodli Jozefa hľadať. No podľa záchranárov bolo neisté, že ho nájdu živého. A ich hrozivé prognózy sa aj naplnili. „Tri - štyri dni by dokázal prežiť bez jedla a vody. Ak však niekde spadol a utrpel zranenia a nemohol si privolať pomoc, je možné, že by došlo k tomu najhoršiemu,“povedal nám už na začiatku pátrania záchranár z Horskej služby.

Miesta, kam sa Jozef vybral, nie sú zradné, nie sú tam ani žiadne rokliny, len husté lesy, svahy a veľký priestor. „Nie je to náročný terén a pre bežného turistu úplne v pohode. Mohol ale spadnúť. Je to ako hľadať ihlu v kope sena, ale stále veríme. Hoci je to veľká oblasť, nevzdávame sa," hovoril počas pátracej akcie druhý záchranár Lukáš Gallo (32), ktorý sa do hľadania Jozefa pustil s trojročným psom Ajaxom.

Jozefa našli vo štvrtok popoludní v strmom lesnom teréne, v lokalite medzi Čelom a Úplazom, žiaľ, bez známok života. Záchranári transportovali telesné pozostatky nebohého pomocou nosidiel k zaparkovaným autám pri turistickom chodníku, kde boli odovzdané obhliadajúcemu lekárovi a príslušníkom polície. Príčina úmrtia bude predmetom nasledujúcich vyšetrovacích úkonov.

Pátranie po Jozefovi v číslach: 75 – Strážovské vrchy 7 – Nezvestný 7 – Psovodov 130 – záchranárov a dobrovoľníkov

