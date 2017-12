Hygienici kontrolovali školské telocvične: To čo tam zistili sa im dvíhal žalúdok

Hygienický stav telocviční v základných a stredných školách kontrolovali od septembra do novembra pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Kontrolóri zmonitorovali hygienický stav 694 telovýchovných zariadení. Okrem vnútorných priestorov určených na výučbu telesnej výchovy kontrolovali aj vonkajšie telovýchovné plochy. Najčastejšími problémami školských telocviční sú podľa zistení napríklad poškodené protišmykové nátery na parketách, zlé vetranie, ale aj nevyhovujúce hygienické zariadenia.

Chýbajúca teplá voda aj pleseň na stenách

K najčastejším nedostatkom v telocvičniach patrili poškodené protišmykové nátery na parketách, nedostatočné alebo nevhodné vetranie, zlý technický stav okien, opotrebované podlahy a umyvárne. Medzi zistenými nedostatkami sú tiež porušené dlažby, obklady, maľovky a povrchy stien, chýbajúca sanita, poškodená izolácia strechy, ale i nedostatočná ochrana svietidiel a okien, chýbajúca teplá voda, nefunkčné sprchy a niekde aj pleseň na stenách.

Nedostatky musia odstrániť

Školy, v ktorých zistili nedostatky, ich musia v určenej lehote odstrániť. Hlavný hygienik SR plánuje komplexnú správu o výsledkoch mimoriadnej kontroly poslať aj vyšším územným celkom, aby získali bližšie informácie o stave telocviční v rámci jednotlivých krajov, s cieľom napomôcť pri hľadaní riešenia, ako zlepšiť technický stav telocviční.

Sledovali koľko majú hodín

Úrad verejného zdravotníctva sledoval aj zaradenie a počty hodín telesnej a športovej výchovy na základných a stredných školách. Podľa vedúcej odboru hygieny detí a mládeže ÚVZ SR Jany Hamade, kontrolované školy dodržiavajú počty hodín telesnej výchovy v súlade so školským vzdelávacím programom. Na základných školách majú obvykle žiaci dve hodiny, ojedinele tri hodiny telesnej výchovy týždenne. Na stredných školách závisí počet hodín telesnej výchovy od učebného alebo študijného odboru a pohybuje sa od jednej do troch hodín týždenne. Menej hodín, spravidla iba hodinu týždenne, majú žiaci v zariadeniach duálneho vzdelávania, ktorí absolvujú intenzívnu prax.

Nultá hodina nie je dobrá

Najviac hodín - štyri až päť, prípadne aj viac, majú študenti z tried so športovým zameraním. Najčastejším zisteným problémom bolo zaradenie telesnej výchovy do rozvrhu. "Zdvojené, ani nulté hodiny nie sú šťastným riešením, ráno môže byť dynamická hodina telocviku pre detský organizmus príliš veľký nápor. Vhodnejšie je, ak sa zaradí hodina dopoludnia, nie vždy je to však z rôznych dôvodov možné,“ dodala Jana Hamade. Pozitívne hodnotí, že väčšina škôl využíva na športovanie detí aj verejné ihriská alebo záhrady, športové haly, lesoparky alebo kryté plavárne.