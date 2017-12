FOTO Títo chlapi privádzajú ľudí k slzám: Čím ich tak dokážu rozplakať?

Obrovské dojatie, plač, radosť, aj hrdosť dokážu vyvolať svojím precíteným spevom tvrdí chlapi z Horehronia. Počuť ich a vidieť naživo je ozajstnou lahôdkou.Uznanie zožali dokonca aj od famóznych Alexandrovcov, či bývalého bulharského cára. Členovia Horehronského viachlasného súboru sa teraz tešia o to viac, že sa im podarilo dostať do zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO.

Horehronci na kastingu do televíznej šou.

Z juhokórejského ostrova Čedžu k nám prišla skvelá správa! Horehronský viachlasný spev sa dostal na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Pred pár dňami o tom rozhodli členovia medzivládneho výboru.

Vyvolávajú emócie

Ide o hudobný prvok, ktorý sa praktizuje v rázovitých obciach od Polomky po Vernár. Vznikal v 14. až 17. Storočí. Vyvíjal sa v hornatom kraji, kde je silné náboženské cítenie a vzťah k prírode.

V ostatnom období tento žáner prezentujú najmä Horehronskí chlopi, ktorí zaujali v televíznej šou Zem spieva. Spoločne začali fungovať pred štyrmi rokmi. Sú to speváci z Pohorelej, Telgártu, Šumiaca a Vernáru. Dokopy ich je zhruba 40, z každej dediny po desať. Najmladší má 35 a najstarší 75 rokov.

Zápis do zoznamu UNESCO ich všetkých veľmi potešil. „Pomôže to zviditeľneniu celého Horehronia, jeho kultúre, folklóru a cestovnému ruchu,“ hovorí jeden z členov Jaroslav Bodnárik (37). „Napĺňa nás to hrdosťou a vedomím, že sme naozaj originálni,“ podotkol.

Počuť hrdelný spev tvrdých chlapov naživo je skutočnou lahôdkou. V publiku už dojali nejedného diváka, emócie však lomcujú aj samotnými interpretmi. Silný zážitok si odniesli z finále televíznej šou, aj z koncertu v breznianskej aréne pred vypredaným hľadiskom. „Mali sme tam neskutočný úspech. Pri slovenskej hymne plakala celá hala,“ spomína.

Čarovná autenticita

Chlapi spievajú s radosťou, zo srdca a každému je pritom jasné, že ich to veľmi baví. Nácviky majú všetci vo svojich domovských súboroch pravidelne, no kompletne sa vidia len tesne pred vystúpením. „Sme tak vyspievaní, že to nie je žiadnou prekážkou. Svoje čaro má aj autenticita nášho prejavu. Nič v ňom nie je vyumelkované,“ tvrdí Bodnárik.

Vo svojom repertoári majú drevorubačské, kosecké, vojenské, partizánske, sviatočné, aj vlastenecké piesne. Keďže dať dohromady všetkých na jeden termín je pomerne zložité, vystupujú skôr výnimočne. „Tento rok nás ešte čaká adventný koncert v Skalici,“ prezradil.

Najradšej chodia na veľké folklórne festivaly. Veľkým zážitkom bol pre nich tiež koncert na Pohode a vystúpenie s Alexandrovcami počas osláv SNP v Banskej Bystrici. „Zanôtili si s nami Na Kráľovej holi. Na rozdiel od nich sme spievali bez mikrofónov, pričom boli mierne šokovaní, ako dobre nás počuť,“ dodal so smiechom.

V slovenskej päťke

Horehronský viachlasný spev je piatym slovenský prvkom zapísaným do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.

Predchádzali mu Fujara so svojou hudbou (2005), Terchovská muzika (2013), Gajdošská kultúra (2015) a Bábkarstvo na Slovensku a v Česku (2016).

Chlopi v číslach

4 roky spoločne fungujú Horehronskí chlopi

40 členov má toto zoskupenie

75 rokov má najstarší člen

35 rokov má najmladší