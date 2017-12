FOTO Riskantná záchrana srnky uväznenej v rybníku: Neuveríte, ako zviera vybabralo s hasičmi!

Netradičný výjazd mali hasiči z Lučenca vo štvrtok popoludní. Dospelá srnka sa z poľa dostala na plochu rybníka pri Rapovciach a nevedela sa odtiaľ dostať. Vysilená sa síce snažila vstať no vždy spadla na ľad a bezbranne na ňom ležala. Hasiči ju museli zachraňovať pomocou rebríka s lanom.

Keďže ľadová plocha pukala, hasiči nič nepodcenili. „Kolega sa musel obliecť aj do špeciálneho obleku, ak by sa náhodou ľad pod ním prepadol. K srnke sa dostal tak, že sa pomaly posúval po ľade pomocou rebríka, ktorý sme istili lanami,“ objasnil veliteľ výjazdu Peter Matuška.

K srnke sa hasič Ján dostal pomaly na praskajúcom ľade a trvalo mu to asi desať minút. Keď ju mal na dosah ruky. Tá mu chcela ujsť, no po chvíli sa mu ju podarilo konečne chytiť za nohy. Vtedy traja kolegovia ťahali kolegu so srnkou po ľade k brehu.

„Srnku sme vyniesli na rukách na breh. Bola veľmi vysilená, no potom príroda ukázala aká je nevyspytateľná. Keď sme ju postavili na nohy a chceli, aby išla do poľa, zrazu skočila naspäť na ľad a opäť bola od brehu vo vzdialenosti asi dvadsať metrov. Záchrana sa opakovala a druhýkrát sme ju už zaniesli ďalej do poľa,“ dodal Peter Matuška.