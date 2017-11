FOTO Premeny v čase: Za necelých 100 rokov sa mesto zmenilo na nepoznanie

Keby existoval stroj času, ktorý by obyvateľov Považskej Bystrice zo začiatku 20. storočia preniesol do súčasnosti, svoje mesto by určite nespoznali. Sprievodcom dnešným moderným mestom bol tamojší historik Milan Belás. Pomáhal nám nájsť miesta, kde stáli autori dobových záberov. Z rovnakého uhlu sme fotografovali súčasnú podobu Považskej Bystrice.

Foto: Archív Milana Belása

Foto: Archív Milana Belása Obľúbená krčma v centre mesta v polovici 20. storočia. Výraznejšia prestavba centra začala v šesťdesiatych rokoch. Dnes je toto miesto autobusovým nástupišťom. Foto: Martin Kukučka Pokračovanie na ďalšej strane

