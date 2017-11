FOTO Lukáško nechodí, napriek tomu zdoláva vysoké končiare: Vďačí za to jedinému človeku!

Naše hory zdoláva Lukáško (11) napriek tomu, že sám nechodí. Narodil sa s detskou mozgovou obrnou a má narušené centrum rovnováhy. Jeho rodičia sú vášniví milovníci dobrodružných túr. Krásne výhľady a spoznávanie slovenskej prírody chcú dopriať aj svojmu synovi. Otec Vojtech (43) je silný chlap, ktorý milovaného potomka nosí do výšin na vlastnom chrbte.

Chlapec s detskou mozgovou obrnou sa dostal na Ďumbier, Chopok, Kráľovu hoľu, Sitno, Hrb, či Poľanu. Na vlastné oči videl množstvo slovenských hradov, jaskýň, Kvačiansku dolinu, Slovenský kras, aj Muránsku planinu.

Nohy Lukáška (11) „neposlúchajú“, no nahrádza mu ich jeho nebojácny otec Vojtech (43). „Neprejde víkend, aby sme niekam nevyrazili. Sedieť doma, to nie je nič pre nás. Najbližšie sa chystáme na Klenovský vepor,“ hovorí statný chlap, ktorého od dobrodružných túr neodrádza ani synova vážna diagnóza.

Neriskoval by

Na svoje výpravy väčšinou vyrážajú v trojici. Mama Margita (46) má totiž rovnakú vášeň. „S manželom sme už za slobodna zdolávali naše veľhory. Spolu sme vyšli aj na Gerlach,“ podotkla.

S Lukáškom im túry trvajú oveľa dlhšie, no stojí to za to. Svedčí o tom šťastný úsmev chlapčeka. „S otcom je zábava a cítim sa s ním bezpečne,“ tvrdí spokojne.

Na túrach si užijú kopec zábavy. Foto: Archív V. B.

V lepšie dostupnom teréne používajú Benkovci kočík. Pred výstupom do kopcov ho ukryjú v kroví, alebo vysokej tráve. Potom prídu na rad krošne, do ktorých chlapca pevne usadia. Pre otca Vojtecha, paradoxne, nie je na túrach najťažší živý „náklad“ vážiaci 30 kilogramov. „Najhoršie je šomranie mojej ženy. Stále lamentuje, že kde to zase lezieme,“ vysvetlil s tým, že najmä pri zdolávaní rebríkov má o nich jeho žena veľký strach. „Keby som si neveril, že to zvládnem, tak by som tam nešiel,“ povedal usmievajúc sa na manželku. Terén si vraj vždy vopred preverí, až potom smelo vyrazí aj na prvý pohľad nebezpečné miesta. „V žiadnom prípade by som neriskoval,“ podotkol.

Školské vrcholy

Lukáško hory miluje, má však aj ďalšiu srdcovku. „Som vodný živel, veľmi rád plávam,“ prezradil. Aj preto mu chcú rodičia splniť sen a zobrať ho raz k moru. „Zatiaľ nám to nevychádza, ale veríme, že raz sa tam dostaneme,“ hovoria. „Dovtedy budeme zdolávať ďalšie vrcholy. Napríklad tie školské,“ smeje sa otec.

Práve on bol so synom sedem rokov doma a chodil s ním aj do škôlky a neskôr školy. V triede mu robil asistenta. „Štyri roky bol žiakom základnej v Čiernom Balogu, kde manželka učí. Druhý stupeň by už ale s rovesníkmi nestíhal, je tam náročnejšie tempo. Preto teraz začal chodiť do špeciálky vo Valaskej,“ vysvetlil. Tam mu už spoločnosť robiť nemusí. Prvý mesiac si ešte len zvyká, takže stále s ním trávim celé vyučovanie. „Ale postupne to urobíme tak, že ráno ho tam odveziem a vyzdvihnúť ho prídem až poobede,“ dodal obetavý otec.