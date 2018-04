FOTO V Banskej Bystrici vznikne NOVÁ štvrť: Vyrastie na mieste, kde kedysi sídlila jedna z najznámejších fabrík Slovenska!

Rozhodnuté! Opustený skelet bývalého textilného závodu Slovenka v centre Banskej Bystrice už čoskoro zrovnajú so zemou. Po rokoch „strašenia“ sa miesto začne meniť na novú štvrť. Investor vrazí do projektu sto miliónov eur. Výstavba potrvá roky, no už o pár mesiacov oživia legendárnu zónu dočasné stavby.

FOTO V Banskej Bystrici vznikne NOVÁ štvrť: Vyrastie na mieste, kde kedysi sídlila jedna z najznámejších fabrík Slovenska! Pošlite nám tip Tip redakcii

Celé roky bol opustený, no teraz mu svitá na lepšie časy! Areál bývalej Slovenky odkúpila minulý rok spoločnosť Arkon, ktorá chce na ploche takmer päť hektárov vybudovať mestskú štvrť. Okrem bývania v nej pribudnú obchody, kancelárie a hotel. Celé územie prepoja komunitné záhrady a vnútrobloky. Niekoľko etáp Dôjde aj k obnove nábrežia riečky Bystrica. „S investorom sme sa dohodli, že architektonicko-urbanistická štúdia bude riešiť tiež Strieborné námestie, ktoré je v bezprostrednej blízkosti. Prepojí celú lokalitu s centrom a vytvorí atraktívny vstup do historickej zóny,“povedal primátor Ján Nosko. „Celková investícia do tohto územia je na úrovni 100-miliónov eur. Výstavba je rozdelená na niekoľko etáp, potrvá desať rokov,“vysvetlil generálny riaditeľ investorskej spoločnosti Andrej Konkoľ. Prvým krokom sú búracie práce obrovského skeletu, ktoré oficiálne odštartovali v stredu. Tie budú trvať zhruba tri mesiace. „Prvú etapu ukončíme a sprístupníme začiatkom roka 2021, no dočasné stavby ako cukráreň, kaviareň, ľadová plocha a verejné parkovisko pre sto áut vzniknú už tento rok,“ prezradil Konkoľ. „Veríme, že Slovenka sa aj vďaka tomu stane obľúbenou lokalitou v meste oveľa skôr, ako projekt dokončíme,“dodal. Dva projekty stroskotali Už pred rokmi chcela Konárikova KK Company premeniť chátrajúci areál na moderný multifunkčný komplex Slovenka Resort. V roku 2009 odštartovali prvé búracie práce, no z 30-miliónového projektu nakoniec nič nebolo. V roku 2011 predal Konárik firmu levickému podnikateľovi Husniriza Kukulimu, ktorý tam chcel vytvoriť obchodné centrum. Jeho projekt ale tiež stroskotal a vlani kúpila areál developerská spoločnosť Arkon. Z histórie Textilná fabrika Slovenka sa do priestorov bývalého závodu vlnárskej a súkenníckej výroby v Banskej Bystrici presťahovala v roku 1951 z Martina. Pracovali v nej stovky ľudí. Väčšina výrobkov sa exportovala do krajín Sovietskeho zväzu. Po roku 1989 ju sprivatizovala zamestnanecká akciovka. V roku 2007 do nej vstúpila spoločnosť Karola Konárika. Trh neskôr zaplavilo extrémne lacné oblečenie z Číny a závod začal upadať. Postupne sa dostal do konkurzu a v roku 2011 akciovku z Obchodného registra vymazali. V súčasnosti existuje firma Slovenka Silver, ktorú založila levická spoločnosť. Vo výrobe pokračuje, ale už v menších priestoroch a na inej adrese.

Autor: eš