Cesta do nemocnice ho takmer stála život: Do Ľuboša (30) VPÁLIL na priecestí VLAK!

Stáli pri ňom všetci svätí a to doslova. Takmer o život prišiel mladý vodič Ľuboš (30), ktorý prechádzal cez železničné priecestie v momente, keď tade prechádzal vlak. Mal obrovské šťastie, zrážku prežil. Neuveríte, čo mu pomohlo prežiť.

V utorok ráno krátko pred 9. hodinou Ľuboš na svojom aute VW Golf narazil do osobného vlaku s takmer 50 dospelými cestujúcimi a vyše 20 deťmi v katastri obce Porúbka v okrese Žilina. „Išiel som z domu do nemocnice k svojej lekárke. Bol som úplne zamyslený, ale našťastie som si všimol vlak, tak som rýchlo brzdil, ale zrážke som sa už nevyhol,“ povedal nám Ľuboš krátko po nehode.

Ľuboš zázrakom prežil nehodu s vlakom. Pri jeho boku stála jeho mama. Foto: Pavol Konštiak

Nešťastie sa stalo na železničnom priecestí síce so svetelnou a zvukovou signalizáciou, no bez závor. „Keď mi syn volal, ostala som v šoku. Ihneď som bežala na miesto nehody, ktorá je od domu vzdialená len pár metrov. Som rada, že je živý a zdravý, kašľať na plechy, tu ide o život,“ prezradila Ľubošova mama. Za to, že mladý vodič prežil, s ružecom v ruke ďakoval hlavne Bohu.

"Za život ďakujem Bohu a Panne Márií. Pri sebe nosím stále ruženec, dnes mi zachránil život," hovorí Ľuboš (30). Foto: Pavol Konštiak

Vlak, ktorý smeroval z Rajca do Žiliny, bol po zrážke nepojazdný. Cestujúci vo vlaku sa nezranili. Okrem dospelých boli vo vlaku škôlkari. Kým pre nich prišiel náhradný spoj, hasiči im zatiaľ robili program a prehliadku hasičskej techniky.