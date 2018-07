Čerstvá mamička Barbora Švidraňová: TAKTO si žijem na materskej dovolenke!

Prišla aj keď s meškaním! Čerstvá mamička dorazila na otvorenie novej lekárne v Žiline, dvojmesačného Gabrielka však nechala doma. Herečka Barbora Švidraňová prezradila, že to teraz nemá s maličkým synčekom jednoduché!

Barbora sa dostavila do nemocnice na otvorenie novej lekárne so skorším zdržaním. Váhala totiž, či na poslednú chvíľu zoberie svojho dvojmesačného synčeka Gabriela. Nakoniec prišla sama bez neho. „Trocha je mrzutý, momentálne má koliky, tak som nechcela, aby tu vyvádzal,“ povedala na začiatku Barbora, ktorá pôsobila veľmi vyrovnane a šťastne.

„Je to zrejme tým, že si materstvo naplno užívam. Malinkému sa darí veľmi dobre, síce má momentálne koliky, ale prespí celú noc. Chutí mu papať, je dobrý a už sa snaží aj usmievať, takže bude určite smejko,“usmieva sa speváčka.

Herečke priamo v lekárni zobrali krv na meranie cukru. Foto: Pavol Konštiak

Postupne si na seba zvykajú, naplno sa venuje svojmu synčekovi, preto o práci momentálne ani neuvažuje. „Ak by však prišla nejaká jednoduchá pozvánka na akciu, tak by som ju prijala, ale svojej práci sa budem určite venovať až v zimnej sezóne,“ vraví Barbora, ktorej priamo v novej lekárni odmerali cukor. Síce ju to trocha zabolelo, ale výsledok bol hlavne dobrý.

Život sa jej po pôrode kompletne zmenil. Vrátila sa opäť do rodičovského domu, kde jej pomáhajú všetci kto môže a tak sa neteší z malého Gabriela len ona, ale aj všetci jej blízki. Vydávať sa zatiaľ nechystá, keď príde ten deň D tak určite nebude váhať.

Gabriel je celý otec. Foto: instagram

Prečítajte si tiež: