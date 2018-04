Bolestivý pohreb Andrey († 29) z autobusu smrti: Dojímavé slová mamy o milovanej dcére

S krásnou mladou ženou, ktorá náhle zomrela kvôli fatálnej nehode autobusu, sa jej najbližší rozlúčili v Kremničke pri Banskej Bystrici. Obrovský smútok za milovanou Andreou prežívajú najmä jej milujúci rodičia a staršia sestra. Posledné zbohom jej do krematória prišla dať asi stovka ľudí. Slzy nezadržali najmä pri slovách, ktoré o dcére povedala jej mama.

Andrea († 29) pochádzajúca z Rakytoviec bola plná života, mala veľa plánov a snov. Tie sa jej už ale nikdy nesplnia. V nesprávnom čase sa ocitla na nesprávnom mieste a malo to pre ňu tragické následky.

V pondelok nastúpila do autobusu smerujúceho z Banskej Bystrice do Bratislavy, kde už dlhšie pracovala a žila. Do svojho cieľa sa ale nedostala. Šofér nečakane narazil do zadného návesu poľského kamióna a mladá žena na mieste zomrela. Okrem nej pri nehode zahynul známy spisovateľ Peter Krištúfek (†44).

Mala bohaté vnútro

Obrovský žiaľ zo smrti dievčaťa prežívajú najmä jej rodičia a staršia sestra, s ktorou mala krásny vzťah. Najťažšie chvíle museli prekonať na pohrebe, ktorý sa konal v krematóriu v Kremničke.

Zišla sa tam zhruba stovka ľudí, medzi nimi veľa mladých. Slzy po tvári tiekli každému, smútok neskrýval ani rímsko-katolícky kňaz, ktorý celebroval pohrebnú svätú omšu. „Andrejka odišla príliš skoro. Kvalita života sa však nemeria jeho dĺžkou, ale obsahom,“prihovoril sa davu s tým, že nebohá dievčina mala bohaté vnútro. „Jej mamina mi povedala, že Andrejka bola veľmi obetavá a pozorná. Nikdy nezabudla na žiadny sviatok svojich blízkych,“ tlmočil slová ťažko skúšanej ženy.

Tragédia pozostalou rodinou hlboko otriasla, náhly odchod ich milovanej prišiel v čase, keď prežívala šťastné obdobie. Jedinou útechou im je ich viera, že raz sa s ňou stretnú na večnosti.

