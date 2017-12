Slovensko posilní svoje postavenie automobilovej veľmoci: Mieri sem ďalšia luxusná automobilka!

Budeme mať ďalšiu automobilku! Na Slovensko mieri luxusná nemecká automobilka Porsche patriaca pod koncern Volkswagen. Pri Piešťanoch plánuje významnú investíciu. Podľa týždenníka Trend má pri diaľnici D1 neďaleko Hornej Stredy vyrásť v najbližších rokoch závod, ktorý sa bude sústreďovať na výrobu rôznych častí pre elektromobily. Prácu v nej nájdu desiatky ľudí.

Vo fabrike, ktorá by mala vyrásť na pozemkoch neďaleko Hornej Stredy pri Piešťanoch by sa mali vyrábať komponenty do elektromobilov luxusnej značky Porsche.

Informáciu o pripravovanej investícii priniesol ako prvý internetový portál piešťanskej televízie. Nemecká firma Porsche Werkzeugbau, ktorej stopercentným vlastníkom je Porsche AG, kúpila v tesnej blízkosti diaľničného privádzača pozemky s rozlohou 20 hektárov. Potvrdzujú to údaje z katastra obce Horná Streda.

"Tých 20 hektárov firme neodpredala obec, ale developer. My zatiaľ nevieme, kedy by sa na tých pozemkoch malo začať stavať, ani koľko pracovných miest by tam mohlo vzniknúť. V obci síce veľkú nezamestnanosť nemáme, no každá investícia, ktorá sa v našej lokalite zrealizuje, je maximálne vítaná,“ prezradil starosta Hornej Stredy Ľubomír Krajňanský.

Výroba komponentov pre elektromobily

Ako píše Trend, podľa zatiaľ neoverených informácií, by mal nový výrobný závod produkovať komponenty pre elektromobily. Na realizáciu investície údajne dohliada Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). Porsche malo v tejto súvislosti prejaviť záujem aj o využívanie leteckej dopravy na piešťanskom letisku. Luxusná nemecká automobilka už jeden závod na Slovensku vlastní. Ide o strojársky podnik v Dubnici nad Váhom, v ktorom zamestnáva približne 170 ľudí.