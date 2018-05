Slovenská modelka (†32) OBEŤOU prestrelky v Turecku: Prišiel jej dať posledné zbohom aj SVEDOK popravy?

Zbohom Eszterka! V utorok popoludní prežívali najbližší a rodina krásnej Eszter (†32) z Lehníc pri Dunajskej Strede azda najhoršie okamihy svojho života. Na poslednej ceste odprevádzali mladú ženu, ktorá bola ešte pred tromi týždňami plná života. Čo sa jej v tureckom meste stalo je zahalené rúškom tajomstva.

Namiesto radosti a šťastia prišla tragická smrť a smutný pohreb. Nad nešťastným skonom krásnej Eszter neplakali len tí, ktorí jej prišli dať posledné zbohom, ale symbolicky aj obloha. Na poslednej ceste sa prišlo rozlúčiť s krásnou Slovenskou asi sto smútiacich. Nikto z nich nechápal, prečo sa jej život musel takto hrozne skončiť.

Zo Žitného ostrova odišla Eszter ešte ako mladé dievča na vysokú školu do Bratislavy, kde na Univerzite Komenského vyštudovala maďarčinu a estetiku. „Bola veľmi inteligentná a už na základnej škola sa veľmi dobre učila,“zaspomínala si Zuzana (58) na mladú a sympatickú susedku z vedľajšej bytovky. Okrem nebohého dievčata pozná aj jej rodinu. „Okrem nej majú rodičia, ktorí sú už na dôchodku, ešte dve deti. Najstaršiu dcéru, potom bol chlapec a napokon ona. Bola najmladšia, no podľa mňa i najkrajšia,“ povzdychla si Zuzana, ktorá akoby stále nechcela uveriť aká tragédia sa stala.

Tragédia pre zblúdilú guľku?

Nebohá Eszter bola podľa ďalšej susedky veľmi múdra aj na cudzie jazyky. „Zrejme i preto odišla najskôr do Grécka, kde spoznala svoju osudovú lásku. Žiaľ, stala sa jej takáto hrozná vec,“pridala ďalšia zo susediek. Osudovú aj preto, že tak, ako ich osud s jej tureckým priateľom spojil, tak ich aj rozdelil. Krásna Slovenka plánovala v Turecku žiť spolu so svojím tureckým priateľom, a tak sa za ním odsťahovala. Tragická smrť ju zastihla v tureckom meste Ankara údajne po tom, ako sa mala iba vykloniť z okna, aby sa pozrela na hádku, ktorá sa strhla na ulici. V tom ju však zasiahla zblúdilá guľka. Podľa ďalšieho zo susedov mala polícia dokonca na 24 hodín zadržať aj Eszterinho priateľa. „Počuli sme o tom, no či je to pravda neviem, lebo teraz sa toho už narozpráva veľa,“ povedal nám ďalší zo susedov nešťastnej rodiny.

Plač mamy trhal srdcia

Pohreb najťažšie znášala Eszterina mama, ktorá ho takmer celý preplakala. Najväčšou oporou je bol jediný syn. Slzy však nedokázal uniesť ani on a ani otec, ktorý bol na svoju najmladšiu dcérku patrične hrdý. „Nehnevajte sa, nebudeme sa k ničomu vyjadrovať a ani o tom hovoriť. Veľmi nás to bolí,“ povedala nám smutným hlasom Eszterina mama, ktorá má na chodbe svojho bytu dcérinu fotografiu s čiernou páskou a pred ňou horiaci kahanček.

