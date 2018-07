Sem sa naozaj oplatí prísť: Kukuričné BLUDISKO je letným hitom všetkých Slovákov!

Zábava pre malých aj veľkých! Bludisko v kukuričnom poli pri Vlčkovciach neďaleko Trnavy je slovenským unikátom. Zabaviť sa v ňom navyše dokážu všetky generácie od detí až po seniorov.

Vytvoriť bludisko v kukurici sa zrodilo v hlave Miroslava Sedláka (41). „Niečo podobné som videl asi pred tromi rokmi v USA, kde mali rozličné labyrinty, a tak som to chcel skúsiť aj u nás,“ vraví autor unikátnej myšlienky. Na svoj labyrint si najskôr musel pripraviť pôdu, v apríli zasial kukuricu a čakal. „Keď mala výšku asi 50 cm, čo bolo niekedy začiatkom júna, začal som v nej vysekávať aj pomocou predlohy a GPS navigácie trasu. Vtedy sa mi v nej totiž najlepšie chodilo a tiež vysekávali uličky. Celé to trvalo i s úpravami asi tri dni,“ dodal Miroslav Sedlák, ktorý už kuje plány čo spraví na budúci rok. „Chcel by som niečo ešte zaujímavejšie a náročnejšie, možno mapu Slovenska,“prezradil na záver.

Nadchýnajú sa malí i veľkí

Návštevníkov tu čaká kopec zábavy. Po bludisku sú pre deti rozmiestnené tabuľky s hádankami. Za úspešné prejdenie bludiska, nájdenie všetkých stanovíšť a vyplnenú tajničku na ne čaká aj odmena. Pre staršie deti a dospelých sú pripravené súťaž o „najrýchlejšieho hľadača QR – kódov“. Spokojní s návštevou labirintu boli malí i veľkí. „Máme to síce hneď vedľa dediny, no sme tu prvý raz. Veľmi sa tu páči nielen mne, ale aj bratovi,“neskrývala nadšenie Evka (11) z Vlčkoviec, ktorá prišla spolu aj s bračekom Radkom (4). „Priviedla nás sem teta, ale je to tu naozaj super,“netajila Lilla (14) z Veľkej Mače. „Paráda,“ zhodnotil jedným slovom František (45) zo Serede.

Kukuričné bludisko

Rozloha:2,5 hektára

Dĺžka: 200 m

Šírka: 125 m

Trasa: 1,9 km

Najkratší čas:4 minúty

Najdlhší čas:3 hodiny

Vstupné:deti do 3 r. zdarma, od 3 do 17 r. 2 €, dospelí 2,50 €

Otvorené: denne od 9.00 hod. - 18.00 hod.