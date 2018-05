Primátora Pašku ZASKOČILO nekompromisné rozhodnutie sudcu na dovolenke. A takto ŠŤAVNATO ho okomentoval!

Toto vôbec nečakal. Začiatkom týždňa padol na Okresnom súde v Galante rozsudok nad štyrmi obžalovanými v kauze machinácií pri verejnom obstarávaní v prípade rekonštrukcie neogotického kaštieľa v Galante za približne 2,3 mil. eur. Samosudca napokon vyriekol ortieľ, ktorý sklamal najmä súčasného primátora Galanty Petra Pašku. Podmienečným trestom a tiež zákazom vykonávať verejné funkcie ho doslova šokoval. Aj preto sa na mieste odvolal.

Zo zločinu machinácií pri verejnom obstarávaní v štádiu pokusu boli okrem primátora Galanty Petra Pašku obvinení i jeho predchodca vo funkcii Ladislav Maťašovský, bývalý prednosta mestského úradu Ján Polakovský a bývalý hlavný architekt mesta Peter Aštary. Všetci štyria mali podľa obžaloby v rokoch 2014 a 2015 spoločným konaním manipulovať verejnú súťaž tak, aby sa víťazom verejného obstarávania na stavebný dozor v prípade rekonštrukcie neogotického kaštieľa v Galante stal vtedajší mestský architekt Peter Aštary, ktorý by v prípade dokonania skutku získal neoprávnený prospech viac ako 22-tisíc €. Primátor Paška si myslí, že to bol práve dnes už nebohý poslanec František Gaulieder (†66), kto kauzu po policajnej línii spustil.

Primátor: „Ničia nám život!“

Vo svojich záverečných rečiach sa Paška, Maťašovský aj Polakovský snažili sudcu presvedčiť, že v celej záležitosti sú nevinní. „Úmyselne som sa určite ničoho nedopustil,“doplnil ešte primátor Peter Paška (45). Jediný, ktorý sa ku skutku priznal bol Peter Aštary. „Nad spáchaním skutku vyjadrujem ľútosť,“ povedal pri využití práva posledného slova bývalý hlavný architekt mesta. „Tieto ťahanice po súdoch stáli moju manželku zdravie a ničia mi život! Som zvedavý, kto očistí moje meno a vráti jej zdravie, keď sa dokáže, že som nevinný. A ja nevinný som, preto aj toto rozhodnutie samosudcu je nelogické!“ neskrýval sklamanie nad verdiktom Paška, ktorý je v súčasnosti spolu s rodinkou na dovolenkovom pobyte. Ten dostal ešte k marcovým narodeninám od manželky, lenže kvôli účasti na súdoch ho musel preložiť.

Vdovu rozsudok uspokojil

Galantský primátor nám okrem iného povedal, že rozsudky komentovať nezvykne a prijíma ich ako rozhodnutie vyššej moci, no k tomuto musí poznamenať, že z jeho pohľadu je šokujúci. Jediný, kto zo súdnej siene po rozsudku odchádzal spokojný bola vdova po Františkovi Gauliederovi. Práve on, podľa primátora, celú vec v septembri 2014 spustil. „Nehnevajte sa, nebudem to komentovať, ale pravda sa ukázala,“uviedla Gauliederova manželka Zuzana, ktorú verdikt sudcu, hoci je zatiaľ neprávoplatný, zrejme uspokojil. Pri našich predchádzajúcich rozhovoroch totiž priznala, že neverí, že sudcovia primátora Pašku v jednej, či druhej kauze machinácií pri verejnom obstarávaní odsúdia.

Nevinný je iba exprimátor?

Prokurátor navrhoval súdu udeliť všetkým štyrom obžalovaným za zločin machinácií pri verejnom obstarávaní v štádiu pokusu spáchaného formou spolupáchateľstva podmienečný trest 3 roky s probačným dohľadom na 5 rokov, zákaz vykonávať funkcie vo verejnom záujme na 5 rokov a tiež peňažný trest 15-tisíc eur. Sudca napokon rozhodol, že jediný, ktorý sa v celej kauze nedopostil ničoho, je bývalý primátor Ladislav Maťašovský. Ten sa síce v prípravnom konaní k trestnému činu priznal, na súde však jeho spáchanie poprel. Ján Polakovský dostal trest odňatia slobody na 3 roky s podmienečným odkladom a s probačným dohľadom na 2 roky a zároveň mu uložil zákazu činnosti vykonávať funkciu vo verejnom záujme na dobu 3 roky. Peter Paška obišiel takmer rovnako, iba verejnú funkciu nemôže vykonávať 4 roky. Peter Aštary dostal trest odňatia slobody na 18 mesiacov s podmienečným odkladom na 2 roky a zároveň mu uložil trest zákazu činnosti vykonávať funkciu vo verejnom záujme na dobu 4 roky a peňažný trest vo výške 10-tisíc eur. Po vynesení rozsudku sa na mieste odvolal nielen primátor P. Paška, J. Polakovský a P. Aštary, ale i prokurátor. Definitíva celej tejto kauzy by tak mala padnúť na Krajskom súde.