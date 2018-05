Vodiči SAD Prešov vstúpili do štrajkovej pohotovosti. Dôvodom je zatiaľ nepodpísaná kolektívna zmluva a tarifné mzdy.

V Prešove to vrie: Vieme, kto to má na svedomí

Vstúpili do štrajkovej pohotovosti! Vodiči SAD v Prešove sa rozhodli dať najavo svoju nespokojnosť s novou kolektívnou zmluvou. Najvážnejším problémom sú ako vždy – peniaze. Ich navýšenie sa síce odborárom pozdávalo, jablkom sváru ale ostalo zvýšenie tarifnej mzdy vodičov.

Doterajšia kolektívna zmluva sa vodičom v SAD Prešov skončila na konci minulého roka. Od začiatku roka mali odborári s vedením podniku už päť kôl kolektívneho vyjednávania, pričom sa na nich s dopravcom dohodli na zvýšení doterajšej priemernej mzdy vodičov. Tá bola ku koncu roka 835 eur v hrubom, teda zhruba 650 eur v čistom. „Mzda sa má zvýšiť o osem percent, pričom dve percentá majú vodiči dostať až po dosiahnutí plánovaného hospodárskeho výsledku. Zvýšenie znamená nárast hrubej mzdy, vrátane odmien, na priemerne zhruba 900 eur,“ vysvetlil pre agentúru SITA predseda odborovej organizácie SAD Prešov, prevádzka Bardejov Jozef Želinský.

Zvýši sa tarifná mzda?



Problémovým ale ostalo zvýšenie tarifnej mzdy vodičov, na ktorej sa odborári s vedením podniku nedohodli. Zamestnanci požadujú tarifnú mzdu 3,20 eur/hod, zamestnávateľ súhlasí s maximálnou výškou 3,10 eur/hod. V priemere pri 163,5 hodinovom pracovnom čase ide podľa Želinského o 16,50 eur. „Nie sú to peniaze, ktoré požadujeme navyše. Stačí ich presunúť z nadstavbovej zložky do tarifnej,“ uviedol s tým, že sa to týka zhruba 230 vodičov SAD. Ako doplnil predseda odborovej organizácie SAD Prešov Pavol Kreitler, súčasná dohoda znie na tarifnej mzde 3,10 eur/hod a 26 % prémií. Zamestnanci však požadujú zvýšenie o 10 centov na hodinu a adekvátne zníženie prémií. „Nadstavbová zložka mzdy je pohyblivá. Vodič ju môže, ale nemusí mať. Zamestnanci chcú mať istotu, že budú mať základnú mzdu zvýšenú tak, aby bola adekvátna ich práci,“ doplnil Kreitler. Keďže zamestnanci trvajú na tom, aby tarifná mzda bola zvýšená podľa ich požiadaviek, dali súhlas na vyhlásenie štrajkovej pohotovosti.

Ustúpiť by mali obaja



Prípadný ostrý štrajk by podľa riaditeľa SAD Prešov Jozefa Kičuru mohol byť dôvodom pre Prešovský samosprávny kraj na vypovedanie zmluvy o verejnom záujme, ktoré si vyšší územný celok objednal. Ako ale v reakcii uviedol, ak by prijali návrh odborárov, firma podľa neho stratí motivačné kritériá, aby vodiči svoju prácu vykonávali zodpovedne. Spoločnosť ale má záujem na tom, aby sa s odborármi dohodla. „Sme ochotní o tom rokovať, ale aj oni musia urobiť nejaké ústupky,“povedal Kičura, podľa ktorého rokovania pokračujú. Ďalšie kolo rokovaní avizoval ešte na tento týždeň.