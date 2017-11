Posvätili mladé vína, ktorých sezóna vrcholí okolo Martina: Ochutnáme ich dokonca skôr ako Francúzi!

Labužníci sa majú na čo tešiť. Víno je už po stáročia považované za božský nápoj. Dokazujú to aj vinári v Nitre a v Topoľčiankach, ktorí pravidelne bodujú v zahraničí. O úžasnej sile ich lahodného moku svedčí aj to, že ho, ako každoročne, posvätili kňazi. Takže tradičná sezóna mladých vín, ktorá vrcholí na Martina, sa môže začať!

Mladé víno sa na pulty obchodov nemôže dostať hocikedy. Podľa našich zákonov je to v prvý novembrový pondelok, čo bolo pred dvomi dňami.

Všetci ostatní sú až po nás: v Čechách otvárajú mladé vína na Martina, teda 11. 11. o 11. hodine, vo Francúzsku až na tretí novembrový štvrtok.

Slováci si teda môžu vychutnať prvé dúšky mladého vína ako prví. Nitrianskym vinárom ešte predtým chodia posvätiť vína katolícky aj evanjelický kňaz. Jeden z nich vtipne poznamenal: „Viete, ktoré víno je najsilnejšie? Omšové, lebo jeden ho pije a všetci spievajú!“

Víno ako súčasť obradu

Súčasťou každého cirkevného obradu v kostole je aj víno. „Víno a chlieb sú aj pre cirkev dve veľmi vzácne veci. Človek vynakladá námahu a čas aby si po zbere mohol vychutnať plody svojej práce,“ skonštatoval Milan Petrula, evanjelický kňaz, ktorý ako priznal, nie je veľkým konzumentom vína. „Pre mňa je najlepšie to, ktoré mi práve v tom momente chutí. Vo farbe či chutí vína si radšej nechám poradiť. „Pre nás toto obdobie znamená prípravu na sviatky adventu a Vianoce. Z omšových vín mám najradšej biele a sladšie, z tých ostatných červené a polosladké,“ dodal katolícky kňaz Martin Pavúk.

Úroda slabšia, ale dobrá

Mladé vína potešia, menej už problémy s jarnými mrazmi, ktoré sa nevyhli ani vinárom. „Na začiatku síce problémy boli, všetko ale vynahradila dlhá a pomerne dobrá jeseň bez výdatných zrážok, čím sa viniču vyhli aj hubové choroby. Úroda bude síce nižšia asi o 10 % oproti priemeru, na druhej strane však kvalita bielych a ružových vín vyzerá veľmi slušne,“ netají Jozef Adamovič, výrobný riaditeľ nitrianskych vinárskych závodov.

Tretie najlepšie na svete

Vinári porovnávajú kvalitu svojich vín na rozličných uznávaných svetových výstavách. Najväčšou z hľadiska množstva vzoriek je Austrian Wine Challange vo Viedni.

V tomto 14. ročníku sa na ňu prihlásilo 12 615 vín zo 40 krajín. Zo Slovenska na nej bolo 61 vinárstiev s 374 vínami. „Vzhľadom na systém slepých ochutnávok a prísne pravidlá pri degustáciách je zrejme najnáročnejšou svetovou renomovanou vinárskou súťažou. Nás teší, že sme na nej získali nielen 4 zlaté a 3 strieborné medaily, ale najmä bronz za červený Retro Dunaj (výber z hrozna, 2015), ktorý sa ako jediné slovenské víno zúčastnil mastertastingu, teda veľkého finále, kde sa bojuje o titul šampióna. Je to pre nás veľká česť obzvlášť s prihliadnutím na fakt, že proti nám bojovali dve veľké talianske červené vína zo slnečnej Puglie,“ prezradil pyšne Samuel Waldner, obchodný riaditeľ vinárov z Topoľčianok. Slovenské vína získali vo Viedni celkovo 39 zlatých medailí.

Neúroda vínu neublížila

Jarné mrazy sa pokúšali mohutne odvrátiť aj vinári v Topoľčiankach. Napokon sa im to vcelku podarilo, hoci ani oni sa stratám nevyhli. „Tohtoročná úroda bude asi o 10 % nižšia ako je priemer za 10 rokov, takže nie je to až také zlé. Celkom dobre sa ukazuje aj kvalita a niektoré vína budú krajšie ako vlani. Darilo sa najmä bielym vínam, ale veľmi pekne sa ukazuje aj červená Frankovka, hoci červené vína by potrebovali ešte asi týždeň babieho leta,“ zhodnotil tohtoročnú úrodu Miloš Ševčík, výrobný riaditeľ topoľčianskych vinárov, ktorý sa vyjadril i k viedenskému bronzu. „Skončiť v kategórii červených vín na súťaži, kde sú silné vinárstva z Talianska či Francúzska na tretej priečke celkovo je skutočne veľkým úspechom. Takéto niečo sa na Slovensku ešte nikomu nepodarilo.“