POČASIE: Slováci, pripravte sa na ZMENU: Na Slovensko prichádza nečakané ochladenie!

Na Slovensku už dlhodobo panuje príjemné priam až letné počasie. V piatok však príde nečakaná zmena. Pankrác, Servác, Bonifác – traja ľadoví muži, prinesú na naše územie chlad.

V piatok v popoludňajších hodinách by sme sa mali pripraviť na studený front. Na západe Slovenska pribudne viac oblakov a na viacerých územiach Slovenska očakávajte prehánky, dážď a búrky. Denná teplota by sa mala pohybovať od 20 do 25 °C a na juhovýchode do 29°C.

Intenzívne búrky: Na dáždniky si budeme musieť dávať pozor. Foto: regióny

Podľa informácií na shmú cez víkend na nás čaká počasie v podobnom duchu a teploty budú od 20°C do 29°C. Začiatkom budúceho týždňa nás čaká výraznejšie ochladenie. Počasie bude ovplyvňovať tlaková níž južne od nášho územia.

"Samozrejme, ochladí sa. Denná teplota sa bude pohybovať od 14-15 na severe po 20-21 °C na juhu," hovorí meteorologička Najlepšieho počasia Miriam Jarošová, informujú noviny.sk. Na horách očakávajte prehánky.