Okolo LIEČITEĽA z Piešťan sa spustil celosvetový ošiaľ: Kto vlastne je ZÁZRAČNÝ Maroš?!

Skutočne dokáže robiť zázraky alebo vie tak dobre ľudí zmanipulovať?! Maroš Píša (40) z Piešťan, ktorého Rómovia z celého sveta označujú za zázračného muža, už približne týždeň chodí do miestneho Pažitského parku uzdravovať chorých. Keď dorazí na miesto, vyberie si z davu adeptov na liečbu a dotykom svojich rúk ich má zbaviť všetkých ťažkostí. Kto však je tento kontroverzný človek?



„Zázračný“ liečiteľ Maroš Píša je v parku pri Pažitskom moste medzi Rómami viac ako celebritou. Najskôr za ním chodili iba ľudia zo Slovenska, v utorok však bol park obsadený najmä Rómami z Česka, ba podľa informácií od prítomných do Piešťan už mieria aj Rómovia z viacerých krajín Európy, dokonca až z Ameriky! Nikto však nemá zaručené, že sa naňho šťastie usmeje. Desiatky až stovky ľudí totiž čakajú, kým medzi nich samozvaný mesiáš dorazí a niekoho si vyberie.

Zvláštny človek, no dobrák

Podľa Rómov, ktorí na jeho zázraky čakajú už celé dni, zvyčajne denne vylieči asi troch chorých. „On na každom spozná vážnosť jeho choroby, takže mu ani nemusíte o nej veľa hovoriť,“vravia o mužovi prítomní „pacienti“. Kto však tajomný muž s dlhšími vlasmi a briadkou je? Denníku Plus JEDEN DEŇ sa podarilo zistiť, že Maroš Píša žije s matkou v bytovke neďaleko parku. „Obaja sú dosť zvláštni, pretože v byte i v pivnici majú nadonášaných veľa harabúrd, no inak je to dobrý chlapec. Dokonca v Trnave chodil na vysokú školu, chvíľu tam učil aj na jednej z fakúlt,“ vraví o ňom jedna zo susediek, ktorá je však na neho nahnevaná, že do blízkosti ich bytovky si vodil liečby chtivých Rómov. „Pred činžiakom tu neraz sedeli Rómovia a čakali na neho. Videla som, ako tu nejaké ženy akože liečil. Aj dnes ráno si po neho prišli autom a kamsi ho odviezli,“dodala. Zázračného Maroša mali údajne odviezť „liečiť“ až takmer do 150 km vzdialeného Hurbanova.

O liečiteľstve nikto nevedel



Informáciám, že Maroš sa pohybuje medzi drogovo závislými osobami, susedia veriť nechceli. „To určite nie. Je síce divný a možno mu i trochu preplo, ale inak je to dobrák od kosti. Každého vždy slušne pozdraví a detí sa spýta, ako sa majú. Je to naozaj milý chlapík, ktorý keď sa niečo stane, tak každému rád pomôže,“ konštatovala suseda, ktorá býva iba kúsok od údajného liečiteľa. Otázka, či Maroš môže mať nejaké liečiteľské schopnosti, nami oslovených susedov nielen zaskočila, ale tiež pobavila. „Také niečo, žeby niekoho liečil alebo vyliečil, alebo aby mal vôbec nejaké schopnosti uzdravovať, počujeme od vás prvý raz,“prekvapene reagovali viacerí opýtaní z Marošovho okolia. Na jeho liečiteľské schopnosti sme sa chceli spýtať priamo jeho, počas dňa však nikto v byte dvere neotváral.

Upozornil na plagiátorstvo



Maroš Píša však vôbec nie je neznámy človek. Ako bývalý zamestnanec Materiálovo-technologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Trnave v roku 2011 upozornil na plagiátorstvo dvoch kolegov, ktoré sa napokon aj potvrdilo. „Išlo o učebnicu Zvyšovanie kvality vyučovacieho procesu. Poukázal som, že autori Katarína Krpálková Krelová a Roman Hrmo ju vydali v roku 2010 prostredníctvom Vydavateľstva STU pod svojimi menami. Problém bol však v tom, že väčšinu učebnice napísali vtedajší študenti doktorandského štúdia na fakulte,“ povedal vtedy pre médiá Maroš Píša, ktorý našiel okrem statí prevzatých priamo z internetovej encyklopédie Wikipédia aj svoj vlastný preklad jedného textu, o čom ani nevedel.