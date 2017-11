Neskutočný HYENIZMUS! Útoky na rodinu aj na hrob nevinného Sebastiánka (†3)

Takúto hrôzu nečakali. Užialená rodina Sebastiánka (†3), ktorý zomrel koncom januára, nebojuje len s obrovským smútkom. Musí sa vyrovnať aj s útokmi niektorých osôb z detského oddelenia nitrianskej Fakultnej nemocnice. Čo je však doslova zarážajúce, ktosi sa neštítil vyvŕšiť aj na hrobe nevinného mŕtveho chlapčeka! Teraz, tesne pred Dušičkami.

Nešťastná rodina viní zo smrti milovaného Sebastiánka personál nitrianskeho detského oddelenia. Za pravdu jej dal aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou statrostlivosťou. Všetko sa rozhodla zverejniť v médiách.

Lenže práve fakt, že rodina ukázala na konkrétnych vinníkov a prezradila to, čo sa dialo na oddelení pred Sebastiánkovou smrťou, zrejme niektorí hlavní aktéri tragédie neuniesli. Nad tým, čo sa začalo diať v ostatnom čase, doslova zostáva rozum stáť.

Ataky a ohovárania

Podľa chlapčekovej babky si niektoré sestry založili na sociálnej sieti profily, z ktorých napádali a útočili na zúfalú Sebastiánkovu mamu. „Podarilo sa nám zistiť, že za týmito nechutnými slovnými atakmi stoja zdravotné sestry z detského oddelenia, a najmä dcéra jednej z nich,“ prezradila šokujúcu informáciu babka nebohého chlapčeka Kaja Očkovská. „Namiesto samoočisťovania seba samých parazitujú s najväčším hyenizmom na tejto hroznej a bolestivej udalosti, ktorú ale spôsobili sami," dodala.

Celé sa to udialo po tom, čo podľa chlapcovej babky mali mať sestričky v septembri seminár na dodržiavanie etického prístupu pri výkone povolania, aby sa v budúcnosti predišlo podobným prípadom. "A toto je výsledok toho semináru," krúti nechápavo hlavou chlapčekova babka.

Robia hanbu nemocnici

Situácia, do ktorej sa dostali Sebastiánkovi najbližší, doslova šokovala niektoré sestry v nitrianskej nemocnici. „Píše to dcéra sestry z detského oddelenia, teda kolegyňa tých, ktoré sa ,,starali“ o Sebinka. A keď som videla ako mi vrchná sestra klame do očí a zastáva sa ich...!!! ...nepochybujem o tom, že ich je v tejto kampani proti mamičke viac, a vyslovene aj ona ich podporuje,“ píše na sociálnej sieti Alena a pokračuje: „Robia hanbu nitrianskej nemocnici!!! Im nestačí, že Úrad ich uznal vinnými? Žiadame urgentné vyvodenie dôsledkov!!!“

Ničili chlapčekov hrob

Nepochopiteľné slovné ataky na chlapčekových najbližších však niekto „vyšperkoval“ skutkom, nad ktorým zostáva rozum stáť. „V tomto čase nastalo aj ničenie hrobčeka so zámerom psychicky zložiť mamičku. Ktosi pootáčal všetkých anjelikov dole hlavou, hrob pooblieval voskom, zničil na ňom lampáše a narobil aj ďalšiu škodu. Dcéra sa z toho, čo uvidela na cintoríne, zrútila,“ opísala Kaja Očkovská udalosť, nad ktorou zostáva normálnemu človeku rozum stáť. Sebastiánkova rodina za to, čo sa v ostatnom čase udialo podala na políciu ďalšie trestné oznámenie.

Konečne aspoň štipka ľútosti

Sebastiánkova babka bola vo štvrtok na vedení nemocnice, odkiaľ konečne odchádzala s trochu lepším pocitom. „Úprimne poviem, bolo to prvýkrát, čo som sa cítila dojatá po návšteve nemocnice. Bolo vidieť, že niektorých ľudí z vedenia to, čo sa stalo mrzí, a prejavili predsa len štipku ľútosti. Žiaľ, toto nemôžem povedať o sestričkách, ktoré akoby si ani neuvedomovali čo svojím konaním spôsobili. Oni to zistia neskôr, keď sa začne vyšetrovanie. Aspoňže sa priznala dcéra jednej z nich, že všetko to šialenstvo a zlé smerom k Sebastiánkovej mame spôsobila ona,“ dodala Očkovská, ktorá zároveň poprosila vedenie, aby zavesili Sebastiánkove fotky v rámiku na Jednotku intenzívnej starostlivosti a na detské oddelenie. „Želáme si, aby tieto fotky viseli medzi ich fotkami a navždy boli mementom čo sa tu stalo,“ uviedla na záver Sebastiánkova babka.

Odkaz mŕtveho Sebastiánka

Chlapčeka jeho rodičia milovali a on miloval ich. Napriek tomu už nikdy nebudú spolu. Vedia to všetci a ich smútok je o to väčší. Z nebíčka Sebastiánko (†3) svojím milovaným, ale aj tým, ktorí ho pripravili o život, len smutne odkazuje: „Nikto nesledoval môj stav vedomia po celý čas, nedali mi glukózu, nedali mi kalium a veľa veľa pochybení spravili... toľko veľa, že ma odlúčili od mojich milujúcich rodičov. NAVŽDY...“

