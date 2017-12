Nedávali mu šancu: Dnes študuje právo a prednášal v Európskom parlamente.

Lekári mu nedávali šancu. Tvrdili, že jeho život bude trápením pre neho aj pre rodinu. Odporúčali neoperovať, čím by chlapca odsúdili na smrť. Bojovník Dominik, aj napriek zlým prognózam na život si plní svoje sny.

Dominik, syn sympatickej špeciálnej pedagogičky Terézie Drdulovej sa narodil pred 20 rokmi. Mal obrovské šťastie, aj napriek ťažkému osudu. Narodil sa totiž do milujúcej rodiny, ktorá ho bola ochotná prijať bezhraničnou láskou.

Prvá veľká rana prišla už v tehotenstve. Mladej mamičke vtedy oznámili, že jej dieťa má hydrocefalus. Ide o ochorenie, pri ktorom sa mozgomiešna tekutina nevstrebáva, ale zostáva v lebke, čím tlačí na mozog a bráni jeho vývinu. Mozog väčšiny detí s touto diagnózou je preto často zatlačený.

Druhou ťažkou skúškou bola diagnóza, ktorá prišla až po pôrode. Chlapec sa narodil s veľmi rozsiahlym – otvoreným rázštepom chrbtice.

„Pred pôrodom sme vedeli, že má hydrocefalus,“ začína rozprávanie mama, „nevedeli sme o rázštepe. Odborníci boli v tvrdeniach veľmi zdržanliví. Tie informácie boli tak strašné, akoby ich cieľom malo byť nechať ho zomrieť. Tvrdili nám, že operovať takéto dieťa sa neoplatí, že bude celý život odkázaný na vozík a na plienky.“

Aj napriek zlým prognózam lekárov sa rodina nevzdala. Rozhodli sa bojovať za život a za šťastie svojho synčeka. „S manželom sme sa pred pôrodom, rozhodli, že si dieťatko necháme, nech bude akékoľvek. Boli sme odhodlaní urobiť preňho maximum. Chceli sme ho mať radi, takého aký bude.“

Starostlivosť o Dominika bola náročná. Bez pomoci manžela, Dominikovho otca, by to určite nezvládli. Veľmi pomáhala aj babka, ktorá sa aj napriek svojmu veku, dokázala o Dominika vždy postarať. „Často mu predčítavala knižky až kým jej neodišiel hlas,“ spomína vďačná matka.

Synček rodičom dokazoval svoju životaschopnosť. Neustále sa usmieval, o všetko sa zaujímal a reagoval ako zdravé deti. Svoju pozitívnu energiu vnášal všade, kam ho rodičia priviedli. Jeho hendikep mu na úprimnej radosti zo života neubral. „Od začiatku to bolo na ňom neprehliadnuteľné. Vedel sa úprimne smiať a zabávať,“ hovorí p. Drdulová.

Chlapec musel ešte ako dieťa absolvovať 15 operácií, ktoré mali zlepšiť jeho zdravotný stav a zmierniť bolesti, ktorými trpel. Ako bábätku mu doktori operovali mozog, aby doňho zaviedli ventil na odčerpávanie tekutiny. Ten sa mu však do jeho tretieho mesiaca priamo v mozgu poškodil a Dominik musel náročný zákrok absolvovať znova.

Neskôr absolvoval aj operáciu chrbtice, ktorá mu výrazne zlepšila kvalitu života. Pre Dominika to bol zákrok pozdĺž celej miechy, pri ktorej mu napravili poškodené stavce. „Na operáciu sme veľmi tlačili. Na tú dobu to bola rarita, bežne sa deťom s takouto diagnózou nerobila. Dominik mal však veľké bolesti, keď sedel a toho sme ho chceli ušetriť.“

Chlapec na koniec nastúpil na základnú školu tak, ako jeho rovesníci. Hoci je fyzicky postihnutý a pripútaný na vozík, už na prvý pohľad je zjavné, že je to bystrý a vnímavý chlapec. „Najviac ma hnevá, keď so mnou jednajú ako s mentálne zaostalým. Niektorí ľudia nechápu, že môj hendikep je čisto telesný,“ vstupuje do rozhovoru Dominik.

V škole sa do kolektívu začlenil takmer bez problémov. V prvých ročníkoch mu bol pridelený asistent, ktorý mu pomáhal so všetkými jeho špeciálnymi potrebami. Dokonca sa zúčastňoval aj telesnej výchovy. Rád bol v spoločnosti ostatných detí a zapájal sa aj do mimoškolských aktivít.

„Na prvom stupni sú deti otvorené, nemajú predsudky. Brali ma normálne, predsudky väčšinou prichádzajú z okolia a v tom veku ním deti ešte nie sú až tak ovplyvnené,“ hovorí Dominik o svojich skúsenostiach zo školy.

Po ukončení štvrtého ročníka chlapca prijali na osemročné gymnázium. Tu vznikli prvé problémy s asistentom. Dominik mal potreby, ktoré bežný pedagóg nevedel spĺňať. Štát mu však asistenta nepridelil a tak sa o to rodina musela postarať sama. „Pomohli sme si ako sme vedeli. Vozievali sme ho do školy, ktorá bola vyše 20 km od nášho bydliska. Asistentov sme museli platiť sami, boli to nemalé výdavky a veľké komplikácie,“ opisuje zlú situáciu v školstve matka. Veľa rodín má podobný problém. Ich deti, ktoré sú často inteligentné a nadané, nemôžu chodiť do bežných škôl. Štát sa o ne nevie postarať.

Dominik vynikal hlavne v dejepise a humanitných predmetoch. Jeho esej dokonca zvíťazila na Olympiáde ľudských práv. Veľa písal o svojich vlastných skúsenostiach, no snažil sa upozorniť na všeobecné problémy, ktoré prežívajú hendikepovaní. „Rozoberal som vzťah slobody a zodpovednosti pri vzdelávaní,“ vysvetľuje.

Dnes je už dospelý, mladý muž. Má dvadsať rokov, študuje právo v Trnave, na konte má medzinárodné úspechy, kamarátov a milujúcu rodinu. Dieťa, ktorému po narodení nik nedával šancu, v roku 2014 prednášalo v Európskom parlamente o ľudských právach.

„Prirodzene inklinujem k humanitným vedám, Uvedomujem si, aké to môžu mať ľudia v živote ťažké. Legislatíva je jedna vec, ale jej plnenie druhá. Chcem mať možnosť obhajovať práva ľudí, ktorí sú často znevýhodnení. Verím, že odbornosť a titul zo štúdia práva mi k tomu pomôžu,“ neskrýva svoju ambicióznosť.

Už teraz dokázal Dominik viac, než veľké množstvo jeho zdravých rovesníkov. „Tešíme sa z jeho úspechov. Aj keď sme naňho boli vždy prísny, neočakávali sme, že sa mu bude až tak dariť,“ hovorí hrdá mama.

Dominik býva so svojou rodinou v Trnave, kam sa presťahovali kvôli jeho štúdiu. Okolie mu pomáha rozvíjať jeho potenciál a jeho rodina ho podporuje ako v štúdiu, tak aj v osobnom živote. Mladý muž svoj životný boj nikdy nevzdal a vďaka svojej cieľavedomosti sa stále posúva ďalej.