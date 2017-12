Najžiarivejší dom Slovenska: Budete žasnúť, koľko vianočných svetiel naň Pavel (43) použil!

Vidieť ho široko ďaleko! Pavel Bosák (43) z Cabaja - Čápora pri Nitre má vianočnú výzdobu, akú mu môžu závidieť všetci Slováci. Keď zistíte, koľko metrov meria a koľko svetiel na ňu použil, budete žasnúť.

Dom s vianočnou svetelnou výzdobou je vidieť aj z hlavnej cesty, preto si ho chodia pozerať ľudia z blízkeho i vzdialeného okolia. „Iba pred chvíľou to boli ľudia z Hlohovca, ktorí sem prišli údajne iba pre to, aby sa naň pozreli. Žiaľ, akurát vtedy mi vypadli poistky, takže nič nesvietilo,“ priznáva Pavel Bosák. Problém mal najmä s výrobou 9 m sobov so saňami umiestnenými približne v 5 m výške, s ktorým si musel poradiť sám. „Umiestnené sú na kari rohoži. Natrápil sa však aj s takmer rovnako veľkou hviezdou, ktorú mám na streche. Po tom, ako som ju tam inštaloval som takmer tri dni nevedel od svalovice poriadne chodiť ako ma boleli nohy,“vraví s úsmevom Pavel.

Energia ho určite nezruinuje

Vysvietený dom robí Pavlovi a jeho najbližším naozaj radosť. „Celé som to inštaloval takmer dva týždne. Najnovšími prírastkami sú soby so saňami a snehuliak, ktorého som vyrobil za deň a je na ňom asi 100 m LED pásov. Celá výzdoba má dĺžku asi 500 m, na ktorej je tak približne 5-tisíc LED svetiel. Práve preto svietenie nie je finančne vôbec nákladné, veď vlani som za energie pri svietení pred Vianocami a po nich, čo bolo niekoľko týždňov, doplácal len okolo 10 €,“ prezradil P. Bosák, ktorý už kuje plány čím prekvapí svoje okolie na budúci rok.