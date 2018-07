Meteorológovia VARUJÚ: Valia sa na nás BÚRKY, poriadne sa OCHLADÍ! Čo sa to zase na Slovensko rúti?

Výstraha platí pre 8 slovenských okresov.

Na severe Slovenska treba v utorok večer počítať s dažďom, ktorý potrvá až do stredajšej polnoci. Podľa meteorológov môže na niektorých miestach spadnúť až 60 milimetrov zrážok. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa pre viacero okresov.

"Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," uviedli meteorolológovia. Výstraha platí do noci zo stredy na štvrtok pre okresy Čadca, Námestovo, Dolný Kubín, Tvrdošín, Liptovský Mikukáš, Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa.

Na Severe sa aj poriadne ochladí. Zatiaľ čo na ostatnom území bude v stredu najvyššia denná teplota 23 až 29 stupňov, severná časť Slovenska bude mať kvôli zrážkam len 17 až 23 stupňov. Mlčať nebude ani severný vietor, ktorý môže dosiahnuť až 65 km/h. Zrážky dosiahnu 10 až 15 milimetrov.

Búrky s krúpami podľa meteorológov nehrozia. "Môže nastať obdobie, že bude pršať 4 až 5 hodín, ale potom na nejaký čas pršať prestať a zase na niekoľko hodín začne. Malo by ísť o prehánky a súvislý dážď, búrky s krúpami by nemali byť," povedali pre Plus JEDEŇ DEŇ meteorológovia zo SHMÚ.

