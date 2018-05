Láska z kamióna: Michal prešiel od hašterenia k pytačkám. A takto sa to skončilo!

Príbeh ako z telenovely. Iba málokto si môže povedať, že jeho práca mu priniesla až dve lásky na celý život. Michal Židek (22) z Trenčianskej Teplej však takým je. Tou prvou je sedieť za volantom svojho kamióna, tou druhou jeho manželka Marcela, ktorú spoznal práve pri svojej práci. Na vlaňajšom letnom zraze kamionistov pri Nitre bol navyše pasovaný za akéhosi plyšákového kráľa.

Jazdiť za volantom kamióna zatúžil Michal už v detstve, vodičom silného stroja bol i jeho otec, a sen sa mu podarilo splniť. Netušil však, že pri svojej práci spozná aj svoju druhú lásku – Marcelku. „Robila mi dispečerku. Zvláštne je, že ešte v začiatkoch sme si vôbec nepadli do oka. Dosť sme sa hašterili, ba neraz i nepublikovateľnými výrazmi,“smeje sa nad začiatkami ich vzťahu Michal.

Takmer im to nevyšlo

Svoju „kamiónovú“ lásku sa Michal rozhodol požiadať o ruku na medzinárodnom zraze. „Bolo to vlani začiatkom leta na Truck aréne na Morave. Veľmi som sa na to pripravoval, no napokon to takmer nevyšlo,“ vraví dnes s úsmevom. Pytačky sa mu síce podarilo dokonale utajiť, lenže osud to chcel zrejme ešte poriadne zdramatizovať. „Celé sa to akosi kazilo a ona tam ani nechcela ísť, lenže po dlhom prehováraní do Brna predsa len prišla. A na prvýkrát mi povedala Áno,“dodal spokojne Mišo „Všetci o tom vedeli len ja nie, no moja dlhá cesta zo Sniny stála za to,“ prezradila Marcela (26), ktorá je dnes už Michalovou šťastnou manželkou

Najkrajšie je udobrovanie

Michal a Marcela sa zosobášili 21. apríla tohto roka, teda po čosi viac ako roku akéhosi prípravného spoločného života. Hoci Michal je veľa na cestách, okrem slnečných dní mali aj tienisté, ktoré sú v každej rodine. „Spolu si sadneme a celú vec si riadne rozoberieme. Časom sme prišli na to, že kvôli rozličným malichernostiam sa nesmieme zbytočne vadiť. Problémy sú na to aby sa riešili. Ak to bolo vo mne snažil som sa o nápravu ja, ak v nej, bolo treba aby si aj ona uznala chybu a spravila všetko pre to, aby sa situácia vyriešila k obojstrannej spokojnosti,“skonštatoval Michal. „Chybu si musíme priznať, hoci občas to nie je jednoduché. Čerešničkou na torte je však spoločné udobrovanie,“ pridáva s úsmevom čerstvý novomanžel.

Plyšákový kráľ zrazu

Vodiči kamiónov si svojich tátošov, v ktorých trávia dlhé dni, vyzdobujú naozaj rozlične. Michal na zraze pri Nitre všetkých tromfol počtom plyšákov vo svojom aute. „Mám ich tam asi päťdesiatku a to nielen pri prednom skle, ale aj v kabíne. Sú takmer z polovice Európy,“ pochválil sa plyšákový „kráľ“, ktorý nechápe, prečo jeho plyšáci nikde policajtom nevadia, iba v Čechách. „Prvých dvoch si dal do kabíny môj otec, po tom, ako som prevzal jeho auto, som v tom pokračoval. Niečo som si kúpil sám, iných mi darovali. Najťažšie sa mi zháňali Maťko a Kubko, ktorých som chcel mať, lebo sú to írečití Slováci. Bol som za nich ochotný dať i 100 eur. Napokon som ich oboch zohnal po 10 eur. Jerryho mi dala zase moja snúbenica,“uzavrel svoje kamiónové príbehy Mišo, ktorému počas cesty robí spolujazdca veľký maco Kuki od jeho sestry.