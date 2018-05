Dva posudky o smrti Sebastiánka (†3) v nitrianskej nemocnici: Pomôžu rodičom chlapčeka spoznať konečne pravdu?

Spravodlivosti sa chcú dožadovať na súde! Pred pätnástimi mesiacmi priniesli rodičia svojho synčeka Sebastiánka (†3) do nitrianskej nemocnice s podozrením na cukrovku. Malý anjelik sa však domov odtiaľ už živý nevrátil. Rodina viní z chlapčekovej smrti medicínske zariadenie, čo jej dal za pravdu aj Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a nemocnici vyrúbil 8-tisícovú pokutu. Sebastiánkova rodina sa ju však chystá pohnať pred súd a dosiahnuť, aby sa už nikdy niečo podobné nikomu nestalo. Za sa smrť ich malého anjelika plánujú žiadať aj odškodné.





„Áno, je to jedna z možností," so smútkom v hlase prezradila denníku Plus jeden DEŇ babka nebohého chlapčeka Kaja Očkovská. "Kto však povie, aká je cena za život dieťaťa? Pre jeho matku je určite nevyčísliteľná. V prvom rade však chceme poznať pravdu, prečo muselo naše slniečko zomrieť a kto je za to zodpovedný," dodala Očkovská. Priznala, že spolu s ostatnými členmi rodiny podali koncom marca na Generálnu prokuratúru podnet. Nie sú totiž spokojní, že okresná prokuratúra v Nitre zrušila trestné obvinenie voči trom lekárkam, ktoré mali za Sebastiánkovu smrť niesť zodpovednosť. V prípade sú trestne stíhané ešte dve zdravotné sestry a čelia obvineniu za prečin usmrtenia.

Stretnú sa pred súdom

Na súdny spor sa však pripravuje už aj nitrianska nemocnica. Len nedávno si nechala vypracovať nový posudok o tom, ako to naozaj v osudnú noc bolo a či niekto z jej radov skutočne pochybil. V neposlednom rade však jej vedenie prízvukuje, že chce očistiť meno nemocnice. "S ohľadom na závažné medializované obvinenia zo zavinenia úmrtia pacienta sme využili právo dať vyhotoviť súkromný znalecký posudok," píše v reakcii hovorkyňa nitrianskej nemocnice Tatiana Timková. Podľa nej tak urobili preto, lebo síce Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou skonštatoval pochybenie nemocnice v prípade Sebastiankovej smrti, avšak sa "otázkou príčinnej súvislosti nezaoberal a jeho rozhodnutie nie je dostatočné pre konštatovanie zodpovednosti nemocnice za úmrtie pacienta.“

Neveria mu

Sebastiánkovi najbližší však majú o novom posudku, ktorý si nemocnica dala spraviť, svoju mienku. "Máme vážne podozrenie o dôveryhodnosti nového znaleckého posudku. Na vyžiadanie nemocnice ho totiž pripravuje pediater z Nových Zámkov, ktorý má byť priateľom exprimárky, ktorá bola najskôr v prípade trestne stíhaná," vraví Kaja Očkovská, ktorá má obavy, že by ich kamarátstvo mohlo tvorbu posudku ovplyvniť. Nemocnica jej však jednoznačne oponuje: "Oslovený znalec je uznávaným odborníkom, ktorý nie je v žiadnom vzťahu s našou nemocnicou, navyše je vedený v registri znalcov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, rovnako tak v Slovenskej komore znalcov,“ obhajuje rozhodnutie osloviť ho nemocnica.

Oslovili sme preto aj samotného pediatra, ktorý nový posudok pre nemocnicu vytvoril. "Porovnávať rozdiely v posudkoch si netrúfam, no za odbornými stanoviskami v tom mojom si stojím," povedal autor nového posudku. Na margo známosti s exprimárkou oddelenia, na ktorom Sebastianko poslednýkrát vydýchol, podotkol: "Na slovensku poznám tisícky lekárov a aj pani exprimárku, ale to, čo tvrdia chlapcovi príbuzní o tom, že sme spolu s ňou písali posudok je úplný nezmysel. Nech súd rozhodne, ktorý z posudkov je objektívny a správny.Za posudkom si stojím a nebojím sa ísť do konfrontácie s odborníkmi s Foresicu, ktorí vypracovali prvý posudok."

Vyhrážky nemajú konca

Najbližší malého Sebastiánka po tom, ako sa pustili do boja za zistenie pravdy o jeho smrti zažívajúcez sociálne siete mnohé ataky a vyhrážky. Najnovšie sa istý muž začal vyhrážať aj žene, ktorá sa v celom prípade dosť angažuje. „Povedal jej, že ak neprestaneme byť aktívni v prípade Sebastiánka, že ešte všetci, ktorí sa do toho staráme, uvidíme. Neviem čo bude, či mi podpália auto, lebo spravia niečo iné, no nás určite nezastavia,“ odkazujú krstní rodičia malého chlapca všetkým, ktorí sa im od začiatku cez sociálne siete vyhrážajú. Niekoľkokrát museli dokonca čeliť aj ničeniu chlapcovho hrobu.

Pokuta za pochybenie

Chlapčeka priviezli jeho najbližší vlani na konci januára do nitrianskej nemocnice s podozrením na cukrovku. Domov s rodičmi sa už ale nikdy nevrátil, pretože po niekoľkých hodinách zomrel. Rodina viní z jeho smrti personál nemocnice, ktorý podľa nich nielen pri liečbe, ale aj zdravotnej starostlivosti o neho vážne pochybil. Napokon, za pravdu im dal vo svojich záveroch aj Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.