Dôchodca ťahal psa za autom, kým nezdochol: Zsolt (23) sa Dumba pokúšal zachrániť vlastným telom!

Dumbo zomrel za neznesiteľných bolestí! Ján (74) z Bátorových Kosíh v okrese Komárno priviazal svojho štvorročného psa Dumba zozadu o auto a ťahal ho za ním stovky metrov. Pes cestu neprežil. Svoje si však užil aj jeho majiteľ. Pri pohľade na celú udalosť ho napadol rozhorčený Zsolt (23).

Incident sa stal ešte 2. mája večer. Mladý muž vychádzal zo svojho dvora, keď zbadal, čo sa na ulici deje. „Zbadal som auto, za ktorým bol motúzom priviazaný pes,“ opisuje hrozný pohľad Zsolt, ktorý si najskôr myslel, že ide o nepodarený žart.

„Z toho, čo som videl, som sa však vydesil. Pes totiž nevládal bežať tak rýchlo, ako išlo auto. Spadol na zem, takže vozidlo ho asi 500 metrov už len ťahalo po zemi,“prízvukuje mladý muž. Dôchodcu prenasledoval a trúbil naň, aby zastavil. Auto išlo podľa neho 30 až 40 km rýchlosťou.

Keď dôchodca konečne zastavil, Dumbo už nedýchal. „Neudržal som sa a vodičovi som jednu vrazil. Teraz viem, že som to nemal spraviť a ľutujem to. Späť to však už vziať nemôžem,“ vraví Zsolt.

Podľa majiteľa psa ho mal dokonca aj dokopať a zlomiť mu pritom tri rebrá. „Nemal som to takto riešiť, no tú facku si určite zaslúžil. Že som ho dokopal, to už nie je pravda. Žiaľ, nemá mi to kto dosvedčiť,“dodal Zsolt.

Uviazal ho o auto

Iný názor na útok má rodina napadnutého Jána. „Otec išiel po psa, lebo ušiel a behal po ulici, pričom mal podľa známej, ktorá nám volala, napádať ľudí aj autá. Nedokázal ho však naložiť sám do auta, hoci jedna slečna mu chcela aj pomôcť, preto ho uviazal vzadu o auto a pomaly s ním šiel domov. Pes celý čas utekal za ním a spadol až vtedy, keď ten mladík začal naňho trúbiť,“ povedala Jánova dcéra Katarína (41).

Zlomené rebrá

„Pred domom ten muž otca napadol. Dal mu dve facky, kopol ho a udrel päsťou. Otec má zlomené tri rebrá a pomliaždený hrudník. Na útočníka sme podali trestné oznámenie pre ublíženie na zdraví,“ vraví dcéra, ktorá ešte uviedla, že odkedy uverejnila Sloboda zvierat na internete obrázky z tejto udalosti, tak sa im rozliční ľudia vyhrážajú.

Jánova rodina nechápe, prečo sa Zsolt nezaujímal najskôr o psa, ktorého šiel brániť. „Keď mu ten mladý muž chcel pomôcť, prečo najskôr napadol otca a nešiel pomáhať psovi? Hoci sme Dumba už pochovali, pretože sme ho mali všetci radi, súhlasíme, aby ho vykopali zo zeme a zverolekár ho prehliadol. Nech zistí, či má také zranenia, ktoré sú spôsobené ťahaní za autom po ceste,“ dodala na záver Jánova manželka Katarína.

Trestné oznámenie

Sloboda zvierat na základe výpovede a fotografií na internete podala na majiteľa psa trestné oznámenie vo veci utýrania zvieraťa k smrti. Polícia vec odstúpila veterinárnej správe. „Vo vzťahu ku konaniu muža k zvieraťu došlo k porušeniu zákona o veterinárnej starostlivosti. Polícia preto vec odstúpila na ďalšie konanie Štátnej veterinárnej správe v Komárne,“ uviedla nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková a dodala: „Vo veci útoku na vodiča polícia vyšetruje presné okolnosti útoku, ako i dôvody zranení.“

Nemohol to vydržať „Takýto veľký pes určite nedokáže utekať za autom, ktoré ide napríklad tridsiatkou viac ako dvesto metrov. Preňho je to doslova šprint a po viac ako 500 metroch môže pokojne skolabovať. Tomu, že nevydržal bežať 800 metrov tridsaťkilometrovou rýchlosťou, odpadol a zomrel, sa preto nečudujem,“ uviedol veterinár Ladislav Danáš.

Mohlo by vás zaujímať: