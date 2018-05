Z toho LUXUSU sa vám zatočí hlava: Pozrite sa, ako vyzerá NAJDRAHŠÍ byt na Slovensku!

Luxus a nádherný výhľad na celú Bratislavu! Na najvyššom poschodí prvej veže projektu SKY PARK od legendárnej architektky Zahy Hadid je na predaj najdrahší nový byt na Slovensku.

Byt v projekte SKY PARK stojí 1,7 milióna eur a okrem skvelej polohy ponúka aj svetovú architektúru a najvyšší štandard bývania.

Najkvalitnejšie bývanie v Bratislave

Najkrajšie byty z kolekcie Penthouse Collection sa budú nachádzať na 29. poschodí v každej z troch rezidenčných veží Zóny Čulenova v Starom Meste. V každej sú naplánované dva takéto byty, takže v projekte SKY PARK ich bude celkovo šesť. Najdrahší bude v prvej veži, z ktorej je najkrajší výhľad na mesto.

„Byty predstavujú najkvalitnejšie bývanie v Bratislave a pre kupujúcich sú zároveň skvelou investíciou. Na celom svete je len málo projektov od Zahy Hadid ponúkajúcich penthousy a všetky patria k tomu najlepšiemu, čo realitný trh v danej krajine ponúka,“ tvrdí vedúci oddelenia predaja a marketingu v Penta Real Estate Jozef Šimek. Predaj bytov spustili 10. mája.

Šesť izieb, tri kúpelne i vlastný vínny bar

Aktuálne najdrahší byt na Slovensku má rozlohu vyše 260 štvorcových metrov, má šesť izieb, tri kúpeľne, k tomu treba ešte prirátať aj terasu a dve lodžie s 35 štvorcovými metrami.

Okrem vysoko nadštandardnej výmery ponúka nádherný panoramatický výhľad na Bratislavu, keďže vežiaky sú orientované až do troch svetových strán. Súčasťou bytov je okrem hlavného vchodu aj samostatný vchod, čo umožňuje vytvoriť akýsi menší „byt“ v byte.

Budúci majiteľ si môže na terasu umiestniť vírivku, prípadne saunu do jednej zo spální. Nechýbajú ani priestranné šatníky. Súčasťou je vlastný presklený vínny bar, príchody či odchody spríjemní prednostné privolanie výťahu.

Penta Real Estate patrí do portfólia finančnej skupiny Penta, ktorej súčasťou je aj spoločnosť News and Media Holding vydávajúca denník Plus JEDEN DEŇ.