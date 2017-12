Život maličkej Emke zachránil špeciálny prístroj v Prahe: Máme ho aj v Bratislave, prečo ho teda nepoužili?

Prípad malinkej bojovníčky Emky, ktorej zlyhávali pľúca, vyvoláva množstvo otáznikov. Štvormesačnému dieťatku sa v polovičke novembra zhoršil zdravotný stav. Jeho krehunký život visel na vlásku a lekári z Detskej fakultnej nemocnice na Kramároch preto požiadali o pomoc odborníkov z Prahy. Majú totiž špeciálne zariadenie ECMO, ktorý dokáže nahradiť činnosť pľúc či srdca. Rovnaký prístroj však máme aj na Slovensku. Prečo teda museli Emku viezť až do Prahy?

Pražskí špecialisti v spolupráci s bratislavskými lekármi pripravili záchrannú akciu a dievčatko do českej metropole transportovalo české armádne lietadlo. Obdobné ECMO zariadenia pritom máme aj na Slovensku - v hlavnom meste aj v Banskej Bystrici.„Slovenskí kolegovia sa na nás obrátili, lebo už nemali iné možnosti záchrany života novorodeniatka,“ uviedol pre stránku českej armády pražský lekár Václav Vobruba. Bolo to nevyhnutné pre záchranu jej života.

Emka ležala v pražskej nemocnici dva týždne. Jej stav sa postupne zlepšil, od špeciálneho prístroja ju odpojili a v stredu sa dievčatko vrátilo domov na Slovensko. Malý anjelik je síce naďalej v umelom spánku a na umelej pľúcnej ventilácii, no jeho zdravotný stav je stabilizovaný.

Emku pred transportom liečili v hlavnom meste. Zariadenie ECMO tu pritom je. Aby sa v takýchto prípadoch mohlo použiť, museli by ho prestaviť. „Nejde o samotný prístroj, ale o to, že Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava a ani iné detské OAIM nerobí pľúcne ECMO. V tom je celá podstata,“ povedala hovorkyňa Dobroslava Krajačičová-Lauková z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb. Robia tam len kardio ECMO. V priemere za rok sa využíva asi 10-krát.

Ilustračné foto interiéru lietadla v medicínskej výbave, v akej bolo upravené pre prevoz dieťatka. Foto: AIR - TRANSPORT EUROPE

Prístroj ECMO je aj v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici. Jeho používanie obmedzuje hmotnosť pacienta, ktorá musí byť vyššia, ako je 10 kilogramov. „Zariadenie nemá platný certifikát v rámci Európskej únie pre príslušenstvo potrebné na liečbu malých detí,“ vysvetlil lekár Oliver Petrík. Podľa neho je bolestivé, že máme prístroj, no „nemáme na to potrebné príslušenstvo." Doteraz tam zariadenie použili len v prípade jedného dospelého pacienta. Na porovnanie, v Prahe použili prístroj už 40-krát.

Podľa hovorkyne Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave Dany Kamenickej mimotelové okysličenie krvi z dôvodu zlyhávania pľúc v prípade bábätiek iné pracoviská na Slovensku nerobia. „Iné by to bolo, ak by išlo o kardiologické zlyhanie. Veľmi dobré skúsenosti čo sa týka pľúc majú v Česku, a preto sme zvolili toto riešenie, majú najviac skúseností,“ vysvetlila Kamenická.

Čo je to ECMO liečba

Je to metóda, ktorá umožňuje do určitej miery nahradiť činnosť pľúc či srdca. Do srdca sú zavedené dostatočne silné kanyly, ktoré odvádzajú krv z tela pacienta pomocou pumpy do oxygenerátora. Tam je krv okysličená a vracia sa späť do organizmu. Liečba umožňuje preklenúť závažné poruchy pľúc alebo obehu dovtedy, než sa pacient uzdraví alebo sa použije iná metóda. Metóda môže pomôcť novorodencom od 2 500 g aj dospelým osobám.