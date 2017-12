Vodiči, pozor na Alice! Nikdy neviete, kde vás môže "vymáknuť"

Ak máte vo zvyku mať v aute "ťažkú" nohu, možno sa vám Alice vypomstí. Pozorní vodiči ju už však odhalili. Môžete ju vidieť na vjazde do Bratislavy smerom od Senca, na Ulici Svornosti ale aj na Račianskej. Máme však aj dobrú správu!

Vyzerá dosť zvláštne, mnohým z vás rozhodne nenapadne, že ide o radar! Polícia Slovenskej republiky totiž nasadila do boja proti cestným pirátom nemecké mobilné radary Alice. So zasunutým podvozkom vyzerá Alice ako obrnené vozidlo a dokonca je odolné aj voči poškodeniu. Váži až 1250 kg!

Tento radar dokáže všetko to, čo aj klasické radary, je prenosný a preto si ho polícia môže presunúť, kam bude chcieť. Napríklad na Ulici Svornosti je úplne skrytý, takže ho zbadáte, až keď je neskoro. Pre vás… Polícia potvrdila, že tieto nové radary naozaj na cestách pribudli. Ale!

Alice na Ulici Svornosti. Foto: Facebook

"Nebojte sa. Toto zariadenie je inštalované s cieľom zisťovania hustoty premávky," uvádza sa na policajnej stránke. "V testovacej prevádzke je jedno zariadenie v rámci Bratislavského kraja, ktoré je postupne premiestňované podľa analýzy nehodových miest a úsekov," uvádza polícia.

Dodáva, že vodiči si ho budú môcť všimnúť ešte približne týždeň. Potom sa vracia späť domov, do Nemecka, odkiaľ je zapožičaný. "Má informatívny charakter a nie represívny. Ale jazdite opatrne aj tak," doplnila. Ak by vám napadlo, že ho poškodíte, radšej to nerobte! Alice totiž automaticky privolá políciu. Výdrž batérie je približne päť dní a počas nich vám môžu policajti z pohodlia kancelárie poslať pokutu na základe fotky, ktorú im radar zaslal. Alice, využívaný najmä vo Francúzsku, je odolný aj voči vandalom. Zneškodniť sa dá iba sprejom ktorý by niekto nastriekal priamo do kamery.

Alice bude zrejme na slovenských cestách merať rýchlosť, odosielať fotografie vozidiel a ich evidenčných značiek, alebo vyhodnocovať správnu jazdu v prúdoch pre verejnú dopravu. Zatiaľ však slúži len na meranie hustoty premávky. Pokutu ale nemôžete dostať! "Načapať" vás môže zatiaľ iba v zahraničí. Podľa našich informácií totiž polícia neplánuje žiadne nové nákupy radarov, chce si ho ale otestovať, ak by sa niekedy v budúcnosti rozhodla pre jeho kúpu. Pokutu teda dostať nemôžete, keďže tento radar zatiaľ nie je schválený.