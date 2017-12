Vianočná električka ako perníková chalúpka: Pozrite si cestovný poriadok!

Už po siedmykrát vypravil Dopravný podnik Bratislava do ulíc historického centra Bratislavy Vianočnú električku.

Vianočnou električkou v štýle perníkovej chalúpky sa budete môcť voziť do konca decembra.

Sezónu zahájila Mikulášskou jazdou 6. decembra a previezť sa ňou budete môcť až do 30. decembra. Pre všetkých bude jazdiť zadarmo. Tento rok sa bude niesť v duchu rozprávky Perníková chalúpka.

Vianočnou električkou v štýle perníkovej chalúpky sa budete môcť voziť do konca decembra. Foto: imhd.sk

Novinkou je aj krásne vyzdobená zastávka SND, ktorá je stanoviskom Vianočnej električky. Prvú jej jazdu spríjemnil už tradične Mikuláš, ktorému asistovala ježibaba. Deti sa však obávať nemuseli, pokiaľ poslúchali, obdarovala ich spolu s Mikulášom sladkosťou a malým darčekom.

„Sme radi, že aj my prispejeme našou vysvietenou električkou k vianočnej atmosfére, ktorá už dýcha z celého mesta. Pozývame všetkých, nastúpte a vychutnajte si tento magický čas,“ povedal riaditeľ úseku obchodu a strategického rozvoja a člen predstavenstva DPB, a.s. Alexander Sako.

Perníkmi oblepená električka bude jazdiť pre verejnosť zadarmo od 6. do 30. decembra v čase od 16.00 do 20.00 hodiny, kedy vyrazí vždy na svoju poslednú okružnú jazdu. Výnimkou sú dni sviatkov, 24. a 25. decembra, kedy električka jazdiť nebude. Počas sobôt a nedieľ v decembri však bude jazdiť Vianočná električka už od 10.00 do 20.00 hodiny. Počas jazdy si budú môcť zanôtiť melódie vianočných kolied.

„Perníková chalúpka“ bude jazdiť v polhodinových intervaloch po trase: SND - Námestie SNP - Kapucínska – Tunel - Most SNP – SND.