VIDEO Maličkej Emke zlyhávali pľúca, zachránili ju špecialisti z Prahy: Dievčatko je už späť na Slovensku!

Len štvormesačná Emka pred dvoma týždňami takmer prišla o život. Zlyhávali jej pľúca a v bratislavskej nemocnici jej už nedokázali pomôcť. Rýchly transport do Prahy však všetko zmenil a malý anjelik sa včera vrátil šťastne do Bratislavy. Nateraz je stav bábätka stabilizovaný. Svoj boj však ešte úplne nevyhralo.

Emka dostala druhú šancu na život doslova v posledných minútach. V polovičke novembra jej začali zlyhávať pľúca v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave. Ochorenie spôsobili baktérie a vírus. Klasická pľúcna ventilácia už nepomáhala.

Pomoc z Prahy

Nemocnica sa preto rozhodla osloviť českých kolegov zo Všeobecnej fakultnej nemocnice v Prahe. Tím lekárov k nám prepravilo armádne lietadlo CASA.

Malú pacientku operovali a napojili na systém ECMO, ktorý vie načas nahradiť činnosť pľúc či srdca. V českej metropole bolo pod dohľadom lekárov dva týždne. Prístroj, ktorý Emke zachránil život, je pritom aj na Slovensku, ale podľa našich informácií ho nebolo možné použiť.

"Lekári a zdravotnícki pracovníci robia vždy maximum, aby poskytli pacientovi kvalitnú plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť. V prípade potreby sa, samozrejme, konzultuje stav aj s odborníkmi zo zahraničia a ak sa ukáže, že uvedené pracovisko vie pacientovi pomôcť, operatívne sa pristupuje k prevozu pacienta," okomentovala situáciu hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Návrat na Slovensko

Keďže sa stav malej pacientky zlepšil, od ECMO ju odpojili a včera približne o pol jednej sa dievčatko letecky vrátilo domov na Slovensko. „Lietadlo bolo upravené do špeciálnej medicínskej výbavy, vďaka ktorej je možné zdravotný stav pacienta nepretržite monitorovať a poskytovať mu kontinuálnu liečbu,“ uviedla hovorkyňa Air Transport Europe Zuzana Hopjaková.

Prevoz z Prahy: Na malú pacientku po celý čas dohliadal lekársky personál. Foto: Martin Domok

Počas približne hodinového letu bolo bábätko umiestnené v inkubátore a napojené na umelú pľúcnu ventiláciu. „Let zvládlo bez komplikácií, po pristátí bolo pozemne prevezené a v nezmenenom stave odovzdané do rúk lekárom Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave,“ doplnila Hopjaková. Po celý čas na pacientku dohliadal lekár a záchranár.

Čo bude ďalej?

Zdravotný stav Emky je v súčasnosti stabilizovaný. Je v umelom spánku na umelej pľúcnej ventilácii. „Dieťatko je opäť v starostlivosti našich lekárov na účely ďalšej liečby,“ informovala Dana Kamenická, hovorkyňa Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Aký bude ďalší priebeh ochorenia, ukáže až čas.

Prevoz z Prahy: Dieťa bolo po celý čas v inkubátore. Foto: David Duducz

Ešte v novembri bola Emka v kritickom stave. Počas prevozu do pražskej nemocnice na ňu dohliadal osemčlenný lekársky tím. V obdobnom prípade išlo vôbec o prvý česko-slovenský transport.

Lekár Všeobecnej fakultnej nemocnice a 1. LF UK Praha Václav Vobruba vysvetlil, že bez rýchlej leteckej prepravy by život dievčatka len ťažko zachránili. „Ak by bola pacientka naďalej liečená konzervatívne, mala by 80- až 100-percentnú pravdepodobnosť úmrtia," konštatoval vtedy Vobruba.

Čo je to ECMO liečba

Je to metóda, ktorá umožňuje do určitej miery nahradiť činnosť pľúc či srdca. Do srdca sú zavedené dostatočne silné kanyly, ktoré odvádzajú krv z tela pacienta pomocou pumpy do oxygenerátora. Tam je krv okysličená a vracia sa späť do organizmu. Liečba umožňuje preklenúť závažné poruchy pľúc alebo obehu dovtedy, než sa pacient uzdraví alebo sa použije iná metóda. Metóda môže pomôcť novorodencom od 2 500 g aj dospelým osobám.