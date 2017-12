VIDEO Lúpež po slovensky?! Kam zmizli granáty, náboje či dokonca protitankové zbrane?

V muničnom sklade v Trenčíne - Kubrej chýbajú granáty, prípad vyšetruje Národná kriminálna agentúra, ktorá začala trestné stíhanie pre zločin nedovoleného ozbrojovania sa a obchodovania so zbraňami. Ministerstvo obrany SR ukončilo fyzickú inventarizáciu zásob munície vo svojich skladoch. Nezrovnalosti vraj môžu pochádzať ešte z čias Československa! Napriek tomu 28 osôb schytalo výpovede, pokuty či iné tresty.

Rezortu obrany chýbajú granáty, RPG–75 a viac ako 200-tisíc kusov nábojov! Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informovali minister obrany Peter Gajdoš, prvý viceprezident Policajného zboru SR Jaroslav Málik, riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Peter Hraško, náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Milan Maxim a riaditeľ Vojenskej polície Michal Migát.

Po vykonaní kontroly zistili, že v skladoch mu chýba 80 ručných granátov RG-F1, 11 protitankových granátov RPG-75, 40 ručných granátov URG-86, 6 nábojov do pancierovky, 1 náboj do BVP, viac ako 200-tisíc kusov nábojov 5,6–Long a stovky ďalších druhov nábojov. "Išlo o historicky prvú fyzickú kontrolu munície, kedy sme skontrolovali sto percent skladov, sto percent zásob, teda každý kus munície," zdôraznil minister obrany Peter Gajdoš.

V minulosti totiž vojaci každý rok skontrolovali 20 percent munície. "Ktorýkoľvek z mojich predchodcov mohol nariadiť takúto inventarizáciu," poznamenal Gajdoš s tým, že zistené nedostatky nie sú záležitosťou posledných mesiacov, ale môžu siahať až k rozdeleniu bývalého Československa. Milan Maxim ozrejmil, že prekontrolovali asi 20-tisíc ton zásob, teda asi 100 miliónov kusov munície. Na vykonanie kontroly rezort obrany nasadil 7900 vojakov a zamestnancov.

"Prijal som disciplinárne opatrenia celkom voči 28 osobám, ale prípad sa stále rieši. Z toho je 15 profesionálnych vojakov a 13 zamestnancov," povedal Maxim. Konkrétne išlo o odvolanie z funkcií, peňažné tresty, odobranie osobných príplatkov či dokonca výpovede. Maxim sa zmienil aj o príčinách zistených nedostatkov. Podľa jeho slov ide o zlyhanie jednotlivcov, kontrolného mechanizmu či nedostatočný počet zamestnancov určených na strážnu službu. "My neevidujeme vlámanie do objektu zvonka, buď nám to evidenčne nesedí alebo to bolo odcudzené zvnútra," doplnil.

Rezort obrany už posilnil stráže v muničných skladoch, prehodnotil systém vstupu do skladov či vymenil všetky bezpečnostné zámky za kvalitnejšie. Priestory skladov taktiež prehľadali so ženistami. "Opatrení bolo veľa," poznamenal Maxim s tým, že pracujú na ďalších opatreniach. Kontroly muničných skladov sa budú v budúcnosti taktiež vykonávať častejšie. Riaditeľ NAKA Peter Hraško informoval, že zatiaľ nebolo zistené, že by uvedený materiál bol použitý na páchanie trestného činu alebo ponúkaný organizovaným či teroristickým zločineckým skupinám. "Veľmi silnou verziou je, že uvedený materiál nebol odcudzený, ale bol evidenčne zanedbaný, respektíve nikdy nebol dodaný," uzavrel Hraško. Polícia prípady preveruje a začala trestné stíhanie vo veci.