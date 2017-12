VIDEO Cestujúci v MHD mali netradičný zážitok: Dojatý šofér mal slzy na krajíčku!

Nielen cestujúcich bratislavskej MHD prekvapil v pondelok minikoncert v električke č. 4. Najmä jej vodiča Pavla Dureca, ktorý sa stal známym tým, že každoročne zdobí svoju električku dekoráciami a sladkosťami, oslavuje tak svoje narodeniny spolu s cestujúcimi, prekvapili na zástavke Námestie SNP deti z detského speváckeho zboru Superar.

Oslávencovi prišla zablahoželať takmer dvadsiatka spevákov zo základných škôl Narnia v Bratislave a Plaveckého Štvrtku.

"Je to pán, ktorý má svoju prácu rád a svoje narodeniny oslavuje spolu s celou Bratislavou, ale cez média aj s celým Slovenskom. Zdá sa nám to ako veľmi dobrá lekcia aj pre tieto deti a chceme byť súčasťou tej radosti," objasnil nápad usporiadať netradičnú akciu v MHD Marek Kapusta z občianskeho združenia Superar Slovakia.

Šofér električky Pavel Durec svoje narodeniny oslavuje každý rok s celou Bratislavou. Foto: Matej Jankovič

"Nie je to aktivita Dopravného podniku, lebo oni majú veľa šoférov, ku ktorým sa musia rovnako pekne chovať, je to naša iniciatíva. My sa snažíme vystupovať v netradičných situáciách, snažíme sa rôzne situácie deťom priblížiť."

Počas jazdy, ktorá trvala až po Trnavské mýto, deti vysmiatemu oslávencovi zaspievali rómsku, albánsku, anglickú i africkú pieseň. Nechýbalo tradičné "veľa zdravia, šťastia".